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Жінка пофарбувала волосся у салоні та гірко заплакала, коли вперше себе побачила: що сталося

Четвер 02 листопада 2023 21:22
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Жінка пофарбувала волосся у салоні та гірко заплакала, коли вперше себе побачила: що сталося Як похід до перукарні ледь не зіпсував волосся жінки (фото: freepik.com)
Автор: Поліна Іваненко

Пошук перукаря та похід до салону краси нерідко перетворюються на катастрофу. Особливо лячно тим жінкам, які фарбують волосся, адже колір може виявитися зовсім не таким, як вони собі уявляли.

Як повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Mirror, своїм негативним досвідом поділилася жінка, яка пішла до салону, а потім гірко плакала. Фарбування волосся її сильно засмутило.

Коли "очікування" та "реальність" максимально різні

Жінка розповідала, що хотіла, аби її волосся пофарбували у яскравий колір. Вона мріяла про рудий та "благородно" мідний відтінок. Клієнтка навіть показала перукарю фото, на яких було зображено подібні кольори.

При цьому вона попросила ще й підстригти їй чубчик. Жінка казала, що хоче пишну гривку. Але результат виявився жахливим.

Жінка пофарбувала волосся у салоні та гірко заплакала, коли вперше себе побачила: що сталосяЯку зачіску та колір просила жінка (скріншоти)

Натомість вона побачила у дзеркалі зовсім інше. Колір волосся був морквяним та ніби "кричав" про те, що колорист точно помилився. Жінка була максимально незадоволеною.

Жінка пофарбувала волосся у салоні та гірко заплакала, коли вперше себе побачила: що сталося

Результат фарбування (скріншот)

При цьому їй зробили зовсім не таку гривку, про яку вона просила. Над чолом звисали тоненькі пасма, чубчик був дуже рідким. Але це ще не усі "сюрпризи".

Жінка пофарбувала волосся у салоні та гірко заплакала, коли вперше себе побачила: що сталося

Результат невдалого фарбування (скріншот)

Потім жінка помітила, що їй зробили так званий "каскад". Вона втратила частину довжини й була обурена. Звісно ж, перукар почув усі претензії. Але працівниця салону краси не приймала критику. Вона заявила, що зробила "найкраще" фарбування.

Як жінка врятувала ситуацію

Після невдалого фарбування наважитися на ще один похід до перукаря вона не наважилася. Тому усе врятував тонувальний шампунь. Жінка почала використовувати засоби, які додають волоссю блиску та трохи змінюють відтінок. Нині вона відрощує чубчик, адже на його довжину шампуні впливати не можуть.

Жінка пофарбувала волосся у салоні та гірко заплакала, коли вперше себе побачила: що сталося

Що сталося з волосами згодом (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, які помилки у догляді за волоссям додають вам 10 років та псують абсолютно усе.

Також ми вже розповідали, що жінка пофарбувала волосся і ледь не померла.

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