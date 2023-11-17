Перестаньте это делать в салоне красоты: 8 поступков, которые не нравятся парикмахерам

Критиковать работу мастера

Часто трудно усидеть в салоне красоты часами, пока мастер окрашивает волосы.

Стилист Калли Хенскенс рассказала, что работать с внешностью людей - большая ответственность. Однако, часто люди только сев в кресло начинают критиковать мастера.

"Мы здесь не для того, чтобы осуждать вас или выделять какие-либо недостатки. Мы здесь, чтобы раскрыть эту внутреннюю красоту и помочь вам выделить себя", - говорится в сообщении.

Смотреть вниз во время стрижки

Когда ваш парикмахер берет машинку для стрижки, нужно сесть прямо, положить телефон и смотреть вперед. Если этого не сделать, то это может поставить под угрозу конечный результат.

Ваше внимание и ровная осанка обеспечивают безопасность, пока стилист работает острыми инструментами. Это также помогает сделать более сбалансированную стрижку.

Управлять работой мастера

Обратная связь всегда приветствуется в кресле салона, но не стоит управлять работой мастера. Это может потенциально мешать парикмахеру полностью проявить свое творчество и продемонстрировать свои навыки.

"Мы все как профессионалы имеем собственный творческий подход", - говорит стилист Калли Хенскенс.

Молчать, если не нравится результат

Совершенно нормально сообщить своему стилисту, если во время стрижки или покраски вам что-то не нравится.

Если вы скажете это в начале, то мастер сможет все исправить и вы выйдете из салона с прической, которая вам действительно будет нравиться.

"Если в конце процедуры вам не нравится результат, то скажите об этом мастеру. Для вашего стилиста лучше получить шанс решить проблему сразу, чем услышать об этом через несколько дней или, что еще хуже, из-за ужасного отзыва, который может повлиять на его бизнес", - рассказали эксперты.

Игнорирование рекомендуемых средств для волос

Каждый человек имеет определенный бюджет, который тратит на процедуры и уход за волосами.

Поэтому, если вы тратите большие деньги на ламинирование или балаяж, то следует использовать качественные средства для волос, которые рекомендует стилист.

Парикмахер Джулиус Майкл рассказал, что не качественные шампуни часто состоят из вредных компонентов, которые в конечном счете могут только нанести вред.

Не продумывание результата

Следует точно описать парикмахеру, чего вы хотите. Если вы это проигнорируете, то это может привести к результату, который вам не понравится.

"Не забывайте искать фотографии для вдохновения, где модель имеет структуру волос и цвет, подобный вашим", - говорит парикмахер.

"Жирные" волосы

Джулиус Майкл отметил, что на покраску волос нужно приходить с вымытыми волосами. Все потому, если на волосах много "жира" и грязи, то средства могут не дать желаемого результата.

Поэтому перед посещением салона убедитесь, чтобы ваши волосы были чистыми и сухими, тогда стилист будет иметь "идеальное полотно для работы".

Частое использование сухого шампуня

Сухой шампунь очень действенен, но не предопределен для регулярного использования.

"Большая ошибка состоит в том, что клиенты используют сухой шампунь вместо того, чтобы помыть волосы", - отметил стилист Чез Дин.

В частности, важно регулярно очищать именно кожу головы.