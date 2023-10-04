UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Перестанете купувати цукерки в магазині: як за 5 хвилин приготувати цілу гору солодощів

Як приготувати смачні козинаки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо вам захотілось солодощів, а в дома їх не виявилось, то є просте рішенням. Можна швидко приготувати цілу гору смачних козинаків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "1 хвилина".

Що знадобиться

Такі солодощі усі звикли купувати в магазині. Однак, мало хто знає, але їх можна зробити вдома самотужки. На це знадобиться буквально 5 хвилин. 

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • 75 г кунжуту
  • 75 г насіння соняшника
  • 1 дрібка солі
  • 50 г меду
  • 25 г цукру

Легкий спосіб приготування

Потрібно на гарячу суху пательню написати очищене насіння соняшника та підсмажити, постійно перемішуючи лопаткою впродовж 2 хвилин.

Після цього одразу всипаємо кунжут та смажимо ще 2 хвилини поки насіння не набуде легкого золотавого відтінку.

Далі масу потрібно підсолили та перекласти на тарілку. На цю саму сковорідку відправляємо цукор і мед. Смажимо, постійно перемішуючи 1-2 хвилини. Мед повинен розтопитись, а цукор розчинитися повністю.

В солодку масу висипаємо насіння, перемішуємо і перекладаємо на аркуш пергаменту та розрівнюємо.

В кінці накриваємо іншим аркушем пергаменту і розкочуємо масу качалкою. Знімаємо верхній пергамент і нарізаємо. Важливо це зробити, поки козинаки теплі.

Як приготувати вдома смачні козинаки (фото: odnaminyta)

Раніше ми повідомляли, що приготувати з бананів, які починають псуватися.

Також ми писали, який десерт з двох простих інгредієнтів підкорив інтернет.

Читайте РБК-Україна в Google News
солодощірецепицукерки