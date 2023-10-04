RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Перестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостей

Как приготовить вкусные козинаки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вам захотелось сладостей, а дома их не оказалось, то есть простое решение. Можно быстро приготовить целую гору вкусных козинаков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "1 хвилина".

Что понадобится

Такие сладости все привыкли покупать в магазине. Однако мало кто знает, но их можно сделать дома своими силами. На это уйдет буквально 5 минут.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 75 г кунжута
  • 75 г семян подсолнечника
  • 1 щепотка соли
  • 50 г меда
  • 25 г сахара

Легкий способ приготовления

Нужно на горячую сухую сковороду написать очищенные семена подсолнечника и поджарить, постоянно перемешивая лопаткой в течение 2 минут.

После этого сразу всыпаем кунжут и жарим еще 2 минуты пока семена не приобретут легкий золотистый оттенок.

Далее массу нужно подсолить и переложить на тарелку. На эту сковородку отправляем сахар и мед. Жарим, постоянно перемешивая 1-2 минуты. Мед должен растопиться, а сахар растворится полностью.

В сладкую массу высыпаем семена, перемешиваем и перекладываем на лист пергамента и разравниваем.

В конце накрываем другим листом пергамента и раскатываем массу скалкой. Снимаем верхний пергамент и нарезаем. Важно это сделать, пока козинаки теплые.

Как приготовить дома вкусные козинаки (фото: odnaminyta)

Ранее мы сообщали, что приготовить из бананов, которые начинают портиться.

Также мы писали, какой десерт из двух простых ингредиентов покорил интернет.

Читайте РБК-Украина в Google News
солодощірецепицукерки