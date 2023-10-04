Перестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостей

Что понадобится

Такие сладости все привыкли покупать в магазине. Однако мало кто знает, но их можно сделать дома своими силами. На это уйдет буквально 5 минут.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

75 г кунжута

75 г семян подсолнечника

1 щепотка соли

50 г меда

25 г сахара

Легкий способ приготовления

Нужно на горячую сухую сковороду написать очищенные семена подсолнечника и поджарить, постоянно перемешивая лопаткой в течение 2 минут.

После этого сразу всыпаем кунжут и жарим еще 2 минуты пока семена не приобретут легкий золотистый оттенок.

Далее массу нужно подсолить и переложить на тарелку. На эту сковородку отправляем сахар и мед. Жарим, постоянно перемешивая 1-2 минуты. Мед должен растопиться, а сахар растворится полностью.

В сладкую массу высыпаем семена, перемешиваем и перекладываем на лист пергамента и разравниваем.

В конце накрываем другим листом пергамента и раскатываем массу скалкой. Снимаем верхний пергамент и нарезаем. Важно это сделать, пока козинаки теплые.

Как приготовить дома вкусные козинаки (фото: odnaminyta)