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Цей десерт з двох простих інгредієнтів підкорив інтернет: готуємо просте суфле

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Неділя 18 червня 2023 18:31
Цей десерт з двох простих інгредієнтів підкорив інтернет: готуємо просте суфле Як зробити дуже популярний десерт із двох інгредієнтів (кадр із відео)
Автор: Анна Шиканова

Простий та повітряний десерт можна приготувати лише з двох інгредієнтів. Він сподобається дорослим і дітям, виручить, якщо гості на порозі, а в будинку немає нічого до чаю, а ще побалує домашніх солодким.

Як приготувати найпростіше суфле із двох інгредієнтів – розповіла кулінар Тата Чуднова на своїй сторінці в TikTok.

Що вам знадобиться:

  • Желе - 2 упаковки
  • Печиво - 1-2 упаковки
  • Окріп - 200 мл

Як приготувати суфле

Два простих пакетики з желе висипаємо в миску. Вибирайте смак, що вам більше подобається. Якщо взяти ягідне желе – суфле вийде рожевого кольору. Якщо взяти желе з ківі – то зеленого.

Заливаємо желе окропом і добре розмішуємо до повного розчинення. Далі желе треба остудити. Щоб прискорити процес, можна поставити миску із желе у холодну воду.

Потім занурюємо в желе міксер і збиваємо до густої піни. Застилаємо форму пергаментним папером, викладаємо печиво на дно. Зверху заливаємо отриману масу. Поверх маси викладаємо ще один шар печива.

Обережно ставимо форму в холодильник на 30 хвилин. Коли желе повністю застигло, можна нарізати на порції та насолоджуватися.

@_whattocook_ Суфле з 2-х інгредієнтів • желе - 2 упаковки • окроп - 200 мл • печиво #рекомендації #рецепти #рецептиукраїнською #тіктокукраїнською #україна #українськийтікток оригінальний звук - Таті Чуднова

До речі, раніше ми розповідали про те, як зробити цілу гору печива із найпростіших продуктів.

А ще писали про те, як можна зробити печиво їхніх вівсяних пластівців.

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