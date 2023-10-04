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Перестанете купувати цукерки в магазині: як за 5 хвилин приготувати цілу гору солодощів

Середа 04 жовтня 2023 19:14
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Перестанете купувати цукерки в магазині: як за 5 хвилин приготувати цілу гору солодощів Як приготувати смачні козинаки (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Якщо вам захотілось солодощів, а в дома їх не виявилось, то є просте рішенням. Можна швидко приготувати цілу гору смачних козинаків.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт "1 хвилина".

Що знадобиться

Такі солодощі усі звикли купувати в магазині. Однак, мало хто знає, але їх можна зробити вдома самотужки. На це знадобиться буквально 5 хвилин.

Для приготування знадобляться такі інгредієнти:

  • 75 г кунжуту
  • 75 г насіння соняшника
  • 1 дрібка солі
  • 50 г меду
  • 25 г цукру

Легкий спосіб приготування

Потрібно на гарячу суху пательню написати очищене насіння соняшника та підсмажити, постійно перемішуючи лопаткою впродовж 2 хвилин.

Після цього одразу всипаємо кунжут та смажимо ще 2 хвилини поки насіння не набуде легкого золотавого відтінку.

Далі масу потрібно підсолили та перекласти на тарілку. На цю саму сковорідку відправляємо цукор і мед. Смажимо, постійно перемішуючи 1-2 хвилини. Мед повинен розтопитись, а цукор розчинитися повністю.

В солодку масу висипаємо насіння, перемішуємо і перекладаємо на аркуш пергаменту та розрівнюємо.

В кінці накриваємо іншим аркушем пергаменту і розкочуємо масу качалкою. Знімаємо верхній пергамент і нарізаємо. Важливо це зробити, поки козинаки теплі.

Перестанете купувати цукерки в магазині: як за 5 хвилин приготувати цілу гору солодощівПерестанете купувати цукерки в магазині: як за 5 хвилин приготувати цілу гору солодощівПерестанете купувати цукерки в магазині: як за 5 хвилин приготувати цілу гору солодощівПерестанете купувати цукерки в магазині: як за 5 хвилин приготувати цілу гору солодощівЯк приготувати вдома смачні козинаки (фото: odnaminyta)

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