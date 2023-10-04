Перестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостей
Если вам захотелось сладостей, а дома их не оказалось, то есть простое решение. Можно быстро приготовить целую гору вкусных козинаков.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "1 хвилина".
Что понадобится
Такие сладости все привыкли покупать в магазине. Однако мало кто знает, но их можно сделать дома своими силами. На это уйдет буквально 5 минут.
Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:
- 75 г кунжута
- 75 г семян подсолнечника
- 1 щепотка соли
- 50 г меда
- 25 г сахара
Легкий способ приготовления
Нужно на горячую сухую сковороду написать очищенные семена подсолнечника и поджарить, постоянно перемешивая лопаткой в течение 2 минут.
После этого сразу всыпаем кунжут и жарим еще 2 минуты пока семена не приобретут легкий золотистый оттенок.
Далее массу нужно подсолить и переложить на тарелку. На эту сковородку отправляем сахар и мед. Жарим, постоянно перемешивая 1-2 минуты. Мед должен растопиться, а сахар растворится полностью.
В сладкую массу высыпаем семена, перемешиваем и перекладываем на лист пергамента и разравниваем.
В конце накрываем другим листом пергамента и раскатываем массу скалкой. Снимаем верхний пергамент и нарезаем. Важно это сделать, пока козинаки теплые.
Как приготовить дома вкусные козинаки (фото: odnaminyta)
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