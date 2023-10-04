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Перестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостей

Среда 04 октября 2023 19:14
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Перестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостей Как приготовить вкусные козинаки (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Если вам захотелось сладостей, а дома их не оказалось, то есть простое решение. Можно быстро приготовить целую гору вкусных козинаков.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт "1 хвилина".

Что понадобится

Такие сладости все привыкли покупать в магазине. Однако мало кто знает, но их можно сделать дома своими силами. На это уйдет буквально 5 минут.

Для приготовления понадобятся следующие ингредиенты:

  • 75 г кунжута
  • 75 г семян подсолнечника
  • 1 щепотка соли
  • 50 г меда
  • 25 г сахара

Легкий способ приготовления

Нужно на горячую сухую сковороду написать очищенные семена подсолнечника и поджарить, постоянно перемешивая лопаткой в течение 2 минут.

После этого сразу всыпаем кунжут и жарим еще 2 минуты пока семена не приобретут легкий золотистый оттенок.

Далее массу нужно подсолить и переложить на тарелку. На эту сковородку отправляем сахар и мед. Жарим, постоянно перемешивая 1-2 минуты. Мед должен растопиться, а сахар растворится полностью.

В сладкую массу высыпаем семена, перемешиваем и перекладываем на лист пергамента и разравниваем.

В конце накрываем другим листом пергамента и раскатываем массу скалкой. Снимаем верхний пергамент и нарезаем. Важно это сделать, пока козинаки теплые.

Перестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостейПерестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостейПерестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостейПерестанете покупать конфеты в магазине: как за 5 минут приготовить целую гору сладостейКак приготовить дома вкусные козинаки (фото: odnaminyta)

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