Перегляньте раціон: які продукти для чоловіків старше 40 років найшкідливіші

Раціон будь-якої дорослої людини істотно відрізняється. Це стосується не тільки жінок, у яких відбувається гормональна перебудова організму, але і чоловіків – після 40 років. У цьому віці сповільнюється метаболізм і деякі продукти можуть завдати серйозної шкоди.

Що категорично не можна їсти чоловікам після 40 років, розповіли в Comments.ua.

Щоб зберегти енергію і здоров'я на довгі роки, дієтологи рекомендують знизити вживання калорійної та жирної їжі. Шлунково-кишковий тракт вже просто не в змозі обробити велику кількість такої їжі, особливо, якщо вона була в раціоні всі молоді роки.

Штучні підсолоджувачі варто прибрати з раціону й уважніше ставитися до тих продуктів, в складі яких їх можна зустріти. Йдеться про аспартам, сукралоза або стевіозид. Вони можуть викликати цукровий діабет або спровокувати набір зайвої ваги. Замініть цукор кленовим сиропом або медом.

Забудьте про солодку газовану воду. У складі таких напоїв багато цукру, підсилювачів смаку та інших добавок. І як показують дослідження – часте вживання газованих напоїв у дорослому віці може посилити ризик розвитку онкології.

Харчові барвники, які додають в солодощі та випічку – однозначно потрібно виключити, оскільки в них можуть бути небезпечні канцерогени.

Скоротити варто і кількість алкогольних напоїв - до двох порцій в день, через те, що вони сильно впливають на чоловіче здоров'я і силу.

Оброблене м'ясо у раціоні також варто обмежити, оскільки в ньому багато нітратів і консервантів, які погіршують процес травлення. М'ясом на вугіллі захоплюватися теж не варто – висока температура сприяє утворенню шкідливих речовин.