Для переселенців зведуть житло під Рівним. Дивіться, яким воно буде (фото)

Що відомо про будівництво

"Завжди приємно ділитися гарними новинами і сьогодні вони більшою мірою стосуються внутрішньо переміщених осіб, які через складні обставини, спричинені військовою агресією північного сусіда, перебувають на Дубенщині. 31 серпня на засіданні виконавчого комітету Дубенської міської ради одноголосно затверджено "Порядок формування фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, обліку та надання такого житла", - йдеться у повідомленні.

У межах цієї ініціативи побудують новий багатоквартирний будинок для ВПО з внутрішнім оздобленням та мінімальним меблюванням квартир.

"Активна робота по імплементації проєкту триває відповідно до всіх графіків, і питання про формування фонду житла - важливий крок на шляху до забезпечення житлом сімей, які найбільше цього потребують", - зазначають у міській раді.

Грантовий проєкт впроваджується за фінансування Європейського Союзу European Union in Ukraine "Житло для внутрішньо переміщених осіб (ВПО) та відновлення звільнених міст в Україн". Він адмініструється "Північною Екологічною Фінансовою Корпорацією" (NEFCO Nefco in Ukraine).

Ось так виглядатиме житло для переселенців (фото: facebook.com/dubno.vlada)

Скільки людей зможуть заселитися у нові будинки

Відомо, що будинок зведуть на вулиці Василя Червонія. На реалізацію проєкту Євросоюз виділив понад 5,25 млн євро, однак за умови, що комунікації та бомбосховища побудують за кошти міста. Про це заявив мер Дубно Василь Антонюк у коментарі "Суспільному".

За його словами, у плані проєкту зведення чотирьох будинків. Перший будинок зможе помістити не менше 330 людей. Його мають здати в експлуатацію не пізніше середини 2025 року. Під будівництво цих будинків для переселенців місто виділило 1,65 га землі.

"Це буде власність міської ради й житло здаватиметься в оренду на той час, доки переселенці будуть в Дубно. Ми зацікавлені у тому, щоб люди залишилися у нас", - зазначив мер.