Для переселенцев построят жилье под Ровно. Смотрите, каким оно будет (фото)

Что известно о строительстве

"Всегда приятно делиться хорошими новостями и сегодня они в большей степени касаются внутренне перемещенных лиц, которые в силу сложных обстоятельств, вызванных военной агрессией северного соседа, находятся в Дубенском районе. 31 августа на заседании исполнительного комитета Дубенского городского совета единогласно утвержден "Порядок формирования фонда временного проживания внутри перемещенных лиц, учета и предоставления такого жилья", - говорится в сообщении.

В рамках этой инициативы построят новый многоквартирный дом для ВПЛ с внутренней отделкой и минимальной меблировкой квартир.

"Активная работа по имплементации проекта продолжается в соответствии со всеми графиками, и вопрос о формировании фонда жилья - важный шаг на пути к обеспечению жильем семей, наиболее нуждающихся в этом", - отмечают в городскому совету.

Грантовый проект реализуют при финансировании Европейского Союза European Union in Ukraine "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине". Он администрируется Северной Экологической Финансовой Корпорацией (NEFCO Nefco in Ukraine).

Так будет выглядеть жилье для переселенцев (фото: facebook.com/dubno.vlada)

Сколько человек смогут заселиться в новые дома

Известно, что дом построят на улице Василия Червония. На реализацию проекта Евросоюз выделил более 5,25 млн. евро, однако при условии, что коммуникации и бомбоубежища построят за средства города. Об этом заявил мэр Дубно Василий Антонюк в комментарии "Суспільному".

По его словам, в плане проекта постройка четырех домов. В первое здание смогут поселить не менее 330 человек. Его должны сдать в эксплуатацию не позднее середины 2025 года. Под строительство этих домов для переселенцев город выделил 1,65 га земли.

"Это будет собственность городского совета и жилье будет сдаваться в аренду в то время, пока переселенцы будут в Дубно. Мы заинтересованы в том, чтобы люди остались у нас", - отметил мэр.