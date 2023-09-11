Для переселенцев построят жилье под Ровно. Смотрите, каким оно будет (фото)

В городе Дубно Ровенской области построят четыре пятиэтажки для переселенцев. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза. Первое здание должны сдать в эксплуатацию к середине 2025 года.
Об этом сообщил Дубенский городской совет в Facebook.
"Всегда приятно делиться хорошими новостями и сегодня они в большей степени касаются внутренне перемещенных лиц, которые в силу сложных обстоятельств, вызванных военной агрессией северного соседа, находятся в Дубенском районе. 31 августа на заседании исполнительного комитета Дубенского городского совета единогласно утвержден "Порядок формирования фонда временного проживания внутри перемещенных лиц, учета и предоставления такого жилья", - говорится в сообщении.
В рамках этой инициативы построят новый многоквартирный дом для ВПЛ с внутренней отделкой и минимальной меблировкой квартир.
"Активная работа по имплементации проекта продолжается в соответствии со всеми графиками, и вопрос о формировании фонда жилья - важный шаг на пути к обеспечению жильем семей, наиболее нуждающихся в этом", - отмечают в городскому совету.
Грантовый проект реализуют при финансировании Европейского Союза European Union in Ukraine "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине". Он администрируется Северной Экологической Финансовой Корпорацией (NEFCO Nefco in Ukraine).
Известно, что дом построят на улице Василия Червония. На реализацию проекта Евросоюз выделил более 5,25 млн. евро, однако при условии, что коммуникации и бомбоубежища построят за средства города. Об этом заявил мэр Дубно Василий Антонюк в комментарии "Суспільному".
По его словам, в плане проекта постройка четырех домов. В первое здание смогут поселить не менее 330 человек. Его должны сдать в эксплуатацию не позднее середины 2025 года. Под строительство этих домов для переселенцев город выделил 1,65 га земли.
"Это будет собственность городского совета и жилье будет сдаваться в аренду в то время, пока переселенцы будут в Дубно. Мы заинтересованы в том, чтобы люди остались у нас", - отметил мэр.
Ранее мы показывали проект дома в Ирпене, который напечатают на 3D-принтере для вдовы военного, погибшего в Бахмуте.
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