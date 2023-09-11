RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Для переселенцев построят жилье под Ровно. Смотрите, каким оно будет (фото)

Что известно о строительстве жилья для переселенцев (фото: GettyImages)
Автор: Василина Копытко

В городе Дубно Ровенской области построят четыре пятиэтажки для переселенцев. Проект реализуется при поддержке Европейского Союза. Первое здание должны сдать в эксплуатацию к середине 2025 года.

Об этом сообщил Дубенский городской совет в Facebook.

Что известно о строительстве

"Всегда приятно делиться хорошими новостями и сегодня они в большей степени касаются внутренне перемещенных лиц, которые в силу сложных обстоятельств, вызванных военной агрессией северного соседа, находятся в Дубенском районе. 31 августа на заседании исполнительного комитета Дубенского городского совета единогласно утвержден "Порядок формирования фонда временного проживания внутри перемещенных лиц, учета и предоставления такого жилья", - говорится в сообщении.

В рамках этой инициативы построят новый многоквартирный дом для ВПЛ с внутренней отделкой и минимальной меблировкой квартир.

"Активная работа по имплементации проекта продолжается в соответствии со всеми графиками, и вопрос о формировании фонда жилья - важный шаг на пути к обеспечению жильем семей, наиболее нуждающихся в этом", - отмечают в городскому совету.

Грантовый проект реализуют при финансировании Европейского Союза European Union in Ukraine "Жилье для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) и восстановление освобожденных городов в Украине". Он администрируется Северной Экологической Финансовой Корпорацией (NEFCO Nefco in Ukraine).

Так будет выглядеть жилье для переселенцев (фото: facebook.com/dubno.vlada)

Сколько человек смогут заселиться в новые дома

Известно, что дом построят на улице Василия Червония. На реализацию проекта Евросоюз выделил более 5,25 млн. евро, однако при условии, что коммуникации и бомбоубежища построят за средства города. Об этом заявил мэр Дубно Василий Антонюк в комментарии "Суспільному".

По его словам, в плане проекта постройка четырех домов. В первое здание смогут поселить не менее 330 человек. Его должны сдать в эксплуатацию не позднее середины 2025 года. Под строительство этих домов для переселенцев город выделил 1,65 га земли.

"Это будет собственность городского совета и жилье будет сдаваться в аренду в то время, пока переселенцы будут в Дубно. Мы заинтересованы в том, чтобы люди остались у нас", - отметил мэр.

Ранее мы показывали проект дома в Ирпене, который напечатают на 3D-принтере для вдовы военного, погибшего в Бахмуте.

Читайте также о том, как будет выглядеть село в Херсонской области после восстановления.

Читайте РБК-Украина в Google News
жилье для переселенцев