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Перший в Україні. В Ірпені зведуть будинок, надрукований на 3D принтері (фото)

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Ірпінь, Неділя 30 липня 2023 11:52
Перший в Україні. В Ірпені зведуть будинок, надрукований на 3D принтері (фото) Ось так виглядатиме будинок, надрукований на 3-D принтері (скриншот із відео)
Автор: Василина Копитко

В Ірпені планують звести перший в Україні приватний будинок, який надрукують на 3D-принтері вітчизняного виробництва. Благодійний проєкт реалізують для вдови військового, який загинув під Бахмутом.

Про це повідомив міський голова Ірпеня Олександр Маркушин у Facebook.

Що відомо про проєкт

Роботи по реалізації проєкту вже офіційно стартували. Міська рада підписала меморандум, надала техніку для демонтажу попередньої споруди на ділянці та підготувала все для будівництва.

Найближчим часом будівельники уже закладуть фундамент та розпочнуть друк будинку.

Основу будинку планують надрукувати всього за 5 діб. У плані "будівництва" передбачена кімната безпеки з посиленими бетонними стінами. Також споруда матиме усі комунікації, а прибудинкову територію належно облаштують.

Будівництво нового будинку реалізується для родини ірпінчанки Наталії. Багаторазові влучання на початку повномасштабного вторгнення вщент зруйнували будинок у якому жила жінка з чоловіком Ярославом та двома доньками.

Після визволення Ірпеня Ярослав пішов на фронт і загинув під Бахмутом.

Перший в Україні. В Ірпені зведуть будинок, надрукований на 3D принтері (фото)Ось так виглядатиме "надрукований" будинок (скриншот із відео)

Зазначимо, подібне будівництво є поширеною практикою у світі й показало гарні результати. В Україні це ж буде перший досвід зведення приватного будинку.

Будівництво відбудеться за підтримки благодійного фонду "Обійми нації".

Раніше ми ділились фото проєкту зупинок-укриттів, який розробили українські архітектори.

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