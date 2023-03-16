У переселенців можуть забрати соціальні виплати: кого буде стосуватися

Люди зі статусом ВПО можуть втратити соціальні виплати від держави за результатом місцевих перевірок. Вони будуть здійснені вибірково.
Про це повідомляють на сайті Мінреінтеграції.
У Міністерстві зазначили, що якщо переселенець не проживає за адресою, вказаною в довідці, державні виплати можуть бути припинені. Робити відповідні висновки будуть на основі вибіркових перевірок.
"Перевірки мають здійснюватися лише за наявності підозри щодо неправомірного отримання допомоги", - підкреслила Ірина Верещук.
До людини зі статусом ВПО прийде комісія, щоб перевірити відповідність місця проживання. Про такий візит громадянина повинні попередити заздалегідь.
Якщо в день перевірки вас не було вдома, вам залишать повідомлення про те, що протягом 10 днів вам потрібно прибути до органу соціального захисту населення, щоб пройти ідентифікацію.
Виплати можуть скасувати, у тому випадку, якщо людина не прийшла.
Ви втрачаєте статус ВПО, якщо:
Раніше ми розповідали, що робити, якщо вам безпідставно припинили виплачувати допомогу.
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