У переселенцев могут отнять социальные выплаты: кого будет касаться

Люди со статусом ВПЛ могут потерять социальные выплаты от государства по результатам местных проверок. Они будут осуществлены выборочно.
Об этом сообщают на сайте Минреинтеграции.
В Министерстве отметили, что если переселенец не проживает по адресу, указанному в справке, государственные выплаты могут быть прекращены. Делать соответствующие выводы будут на основе выборочных проверок.
"Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи", - подчеркнула Ирина Верещук.
К человеку со статусом ВПЛ придет комиссия, чтобы проверить соответствие места жительства. О таком визите гражданин должен быть предупрежден заранее.
Если в день проверки вас не было дома, вам оставят уведомление о том, что в течение 10 дней вам нужно прибыть в орган социальной защиты населения, чтобы пройти идентификацию.
Выплаты могут быть отменены, в том случае, если человек не пришел.
Вы теряете статус ВПЛ, если:
Раньше мы рассказывали, что делать, если вам безосновательно перестали выплачивать пособие.
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