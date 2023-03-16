У переселенцев могут отнять социальные выплаты: кого будет касаться

Из-за чего ВПЛ прекратят выплачивать пособие

В Министерстве отметили, что если переселенец не проживает по адресу, указанному в справке, государственные выплаты могут быть прекращены. Делать соответствующие выводы будут на основе выборочных проверок.

"Проверки должны осуществляться только при подозрении на неправомерное получение помощи", - подчеркнула Ирина Верещук.

К человеку со статусом ВПЛ придет комиссия, чтобы проверить соответствие места жительства. О таком визите гражданин должен быть предупрежден заранее.

Если вас не было на месте

Если в день проверки вас не было дома, вам оставят уведомление о том, что в течение 10 дней вам нужно прибыть в орган социальной защиты населения, чтобы пройти идентификацию.

Выплаты могут быть отменены, в том случае, если человек не пришел.

В каких случаях лишают статуса ВПЛ

Вы теряете статус ВПЛ, если:

возвращаетесь на свое место постоянного проживания

переезжаете за границу на проживание

своевременно не сообщили о фактическом изменении места жительства

Кто имеет право на получение выплат