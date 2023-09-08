Переселенці можуть звільнитись із попереднього місця роботи дистанційно. Як це зробити

Як переселенцям дистанційно звільнитися з роботи

Багато українців вимушено покинули свої домівки через війну. Відповідно, часу на оформлення звільнення у них не було. Якщо вони не можуть працювати дистанційно, то для того, щоб звільнитись, потрібно подати до центру зайнятості за місцем проживання/перебування заяву на ім’я роботодавця.

Трудовий договір припиняє діяти наступного дня після подання такої заяви.

Своєю чергою, Центр зайнятості за місцем проживання ВПО у день припинення трудового договору повідомляє про це роботодавця.

Що робити, якщо роботодавець на непідконтрольній території

Якщо роботодавець перебуває на непідконтрольній території або у Центрі зайнятості нема повної інформації про його місце перебування, то заява працівника про звільнення зберігається у територіальному органі центрального органу виконавчої влади на підконтрольній території до моменту деокупації.

Після цього протягом 7 календарних днів цей орган повідомляє про звільнення:

роботодавця

територіальний орган Пенсійного фонду України

територіальний орган Державної податкової служби

Зазначимо, що зареєстровані переселенці, які не мають документів, необхідних для надання статусу безробітного, отримують його без додаткових вимог.

При цьому наголосимо, доки ВПО не отримає документи та відомості про періоди трудової діяльності, заробітну плату, страховий стаж, то допомога по безробіттю призначається у мінімальному розмірі, встановленому законодавством на випадок безробіття. Сума становить 1800 грн на місяць.