Переселенцы могут уволиться с предыдущего места работы дистанционно. Как это сделать

Как переселенцам дистанционно уволиться с работы

Многие украинцы вынужденно покинули свои дома из-за войны. Соответственно, времени на оформление увольнения у них не было. Если они не могут работать дистанционно, то для того, чтобы уволиться, нужно подать в Центр занятости по месту жительства/нахождение заявление на имя работодателя.

Трудовой договор прекращает действовать на следующий день после подачи заявления.

В свою очередь Центр занятости по месту жительства ВПЛ в день прекращения трудового договора сообщает об этом работодателя.

Что делать, если работодатель на неподконтрольной территории

Если работодатель находится на неподконтрольной территории или в Центре занятости нет полной информации о его местонахождении, заявление работника об увольнении хранится в территориальном органе центрального органа исполнительной власти на подконтрольной территории до момента деоккупации.

После этого в течение 7 календарных дней этот орган уведомляет об увольнении:

работодателя

территориальный орган Пенсионного фонда Украины

территориальный орган Государственной налоговой службы

Отметим, что зарегистрированные переселенцы, не имеющие документов, необходимых для предоставления статуса безработного, получают его без дополнительных требований.

При этом подчеркнем, пока ВПЛ не получит документы и сведения о периодах трудовой деятельности, заработной плате, страховом стаже, то пособие по безработице назначается в минимальном размере, установленном законодательством на случай безработицы. Сумма составляет 1800 грн. в месяц.