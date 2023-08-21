Переселенці можуть отримати субсидії на новому місці проживання. Ось як це зробити
Як переселенцям отримати субсидію (фото: Freepik)
Переселенці, які не зареєстровані, але фактично проживають на новому місці без договору оренди, можуть отримати субсидію.
Про це повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій в Facebook.
Як переселенцям отримати субсидію на новому місці
Щоб оформити субсидію, переселенцям потрібно подати наступні документи:
- заява про призначення субсидії
- декларація про доходи та витрати, в якій зазначається склад сім'ї
- паспорт і реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП)
- довідка про статус ВПО
Де можна оформити субсидію:
- в уповноваженої посадової особи сільської, селищної, міської ради
- в Центрі надання адміністративних послуг
- в сервісному центрі Пенсійного фонду України
Також це можна зробити онлайн через портал Дія, портал електронних послуг ПФУ або ж мобільний застосунок Пенсійного фонду України, який доступний для Android та IOS.
Які доходи враховують при наданні субсидії
У разі звернення щодо питання призначення субсидії, враховують наступні фактори:
- заробітну плату в розмірі, що залишається після сплати податку на доходи фізичних осіб
- грошове забезпечення військовослужбовців
- пенсію, щомісячне довічне грошове утримання суддів у відставці
- стипендію, зокрема із сумою її індексації (крім соціальної стипендії, яка надається дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа)
- соціальні виплати, у тому числі пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу
- допомогу по безробіттю, інші страхові виплати, які призначаються фондами соціального страхування
- грошові перекази, отримані з-за кордону
- дивіденди від цінних паперів
- інші доходи, відомості про які отримано від Державної податкової служби України і Пенсійного фонду України, а також доходи, які задекларовані особою
Нагадаємо, що субсидію на оплату житлово-комунальних послуг призначають із місяця звернення до завершення опалювального сезону, тобто до 30 квітня.