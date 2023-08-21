Переселенцы могут получить субсидии на новом месте. Вот как это сделать

Как переселенцам получить субсидию на новом месте

Чтобы оформить субсидию, переселенцам нужно предоставить следующие документы:

заявление о назначении субсидии

декларацию на доходы и расходы, в котором указывается состав семьи

паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)

справка о статусе ВПЛ

Где можно оформить субсидию:

у уполномоченного должностного лица сельского или городского совета

в Центре предоставления административных услуг

сервисном центре Пенсионного фонда Украины

Также это можно сделать онлайн через портал Дія, портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, которое доступно для Android и IOS.

Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии

В случае обращения по вопросу назначения субсидии учитывают следующие факторы:

заработную плату в размере, что остается после уплаты налога на доходы физических лиц

денежное обеспечение военнослужащих

пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке

стипендию, в том числе с суммой ее индексации (кроме социальной стипендии детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки)

социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа

пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования

денежные переводы, полученные из-за границы

дивиденды от ценных бумаг

другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом

Напомним, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля.