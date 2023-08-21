Переселенцы могут получить субсидии на новом месте. Вот как это сделать
Как переселенцам получить субсидию (фото: Freepik)
Переселенцы, которые не зарегистрированные, но фактически проживают на новом месте без договора аренды, могут получить субсидию.
Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Facebook.
Как переселенцам получить субсидию на новом месте
Чтобы оформить субсидию, переселенцам нужно предоставить следующие документы:
- заявление о назначении субсидии
- декларацию на доходы и расходы, в котором указывается состав семьи
- паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
- справка о статусе ВПЛ
Где можно оформить субсидию:
- у уполномоченного должностного лица сельского или городского совета
- в Центре предоставления административных услуг
- сервисном центре Пенсионного фонда Украины
Также это можно сделать онлайн через портал Дія, портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, которое доступно для Android и IOS.
Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии
В случае обращения по вопросу назначения субсидии учитывают следующие факторы:
- заработную плату в размере, что остается после уплаты налога на доходы физических лиц
- денежное обеспечение военнослужащих
- пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке
- стипендию, в том числе с суммой ее индексации (кроме социальной стипендии детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки)
- социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа
- пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования
- денежные переводы, полученные из-за границы
- дивиденды от ценных бумаг
- другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом
Напомним, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля.