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Переселенцы могут получить субсидии на новом месте. Вот как это сделать

Понедельник 21 августа 2023 18:30
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Переселенцы могут получить субсидии на новом месте. Вот как это сделать Как переселенцам получить субсидию (фото: Freepik)
Автор: Василина Копытко

Переселенцы, которые не зарегистрированные, но фактически проживают на новом месте без договора аренды, могут получить субсидию.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в Facebook.

Как переселенцам получить субсидию на новом месте

Чтобы оформить субсидию, переселенцам нужно предоставить следующие документы:

  • заявление о назначении субсидии
  • декларацию на доходы и расходы, в котором указывается состав семьи
  • паспорт и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП)
  • справка о статусе ВПЛ

Где можно оформить субсидию:

  • у уполномоченного должностного лица сельского или городского совета
  • в Центре предоставления административных услуг
  • сервисном центре Пенсионного фонда Украины

Также это можно сделать онлайн через портал Дія, портал электронных услуг ПФУ или мобильное приложение Пенсионного фонда Украины, которое доступно для Android и IOS.

Какие доходы учитывают при предоставлении субсидии

В случае обращения по вопросу назначения субсидии учитывают следующие факторы:

  • заработную плату в размере, что остается после уплаты налога на доходы физических лиц
  • денежное обеспечение военнослужащих
  • пенсию, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке
  • стипендию, в том числе с суммой ее индексации (кроме социальной стипендии детей-сирот, детей, лишенных родительской опеки)
  • социальные выплаты, в том числе льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты, назначаемые фондами социального страхования
  • денежные переводы, полученные из-за границы
  • дивиденды от ценных бумаг
  • другие доходы, сведения о которых получены от Государственной налоговой службы Украины и Пенсионного фонда Украины, а также доходы, задекларированные лицом

Напомним, что субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг назначают с месяца обращения до завершения отопительного сезона, то есть до 30 апреля.

Ранее мы говорили о том, какие соцвыплаты влияют на назначение субсидий.

Читайте также о том, кто может рассчитывать на субсидию.

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