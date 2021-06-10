Пересечение границы без проблем: какими документами нужно запастись украинцам

Пересечение границ сейчас для большинства украинцев превратилось практически в квест. Некоторые страны охотно принимают только ПЦР-тест, некоторые пускают без них, а есть такие, которые требуют проходить тестирование сразу по приезду.
Как пересечь границу без проблем и какие понадобятся жителям Украины документы – читайте в нашем материале ниже.
Пересечь границу можно с результатами ПЦР-теста, экспресс-теста на антигены коронавируса или с документом о полном курсе вакцинации. Что в них должно быть указано обязательно:
Результат теста на COVID-19 методом экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2 может быть в цифровом или бумажном виде и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законом той страны, где он проводился.
Документ о вакцинации может быть в цифровой или бумажной форме и содержать дополнительную информацию, которая предусмотрена законом той страны, в которой проведена вакцинация от COVID-19.
Эти документы дают возможность избежать самоизоляции как украинцам, там и иностранцам, которые постоянно проживают в Украине, по возвращении в страну.
Любые другие вакцины – не входят в официальный список ВОЗ.
Гражданам других стран, а также лицам без гражданства, в том числе и те, у которых есть вид на жительство в Украине, кроме теста на коронавирус или документа о полном курсе вакцинации необходима также страховка, которая покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19 и обсервацию.
Все документы должны быть заполнены на английском языке или иметь перевод на английский язык.
При отсутствии любого из документов – въезд в Украину гражданам других государств или лицам без гражданства может быть запрещен.
Детям до 12 лет справки о тестировании и вакцинации не нужны.
Украинцы уже могут получить международные сертификаты вакцинации после получения двух уколов. Эти документы называются – свидетельство, а не паспорта.
В бумажной форме их можно получить сразу после получения второй дозы вакцины от коронавируса. Выдают их в любом медицинском учреждении, которое подключено к электронной системе здравоохранения. За получением документа нужно обращаться к семейным врачам.
1. Заполнить свидетельство на основе данных о прививках от коронавируса, внесенных в электронную систему. Там должны быть все персональные данные пациента – фамилия и имя латиницей, информация о вакцинации (название вакцины, дата введения). Заполнять нужно документ на английском языке, дополнительно можно и на украинском. Вакцина должна входить в список ВОЗ.
2. Для получения бумажной версии, нужно обратиться в медицинское учреждение с просьбой выдать такой документ. Он должен быть оформлен согласно международным стандартам.
3. Сертификат вакцинации должен иметь официальный штамп учреждения, подпись врача, подпись пациента или его представителя.
4. Свидетельство о вакцинации действует один год, а после - его можно снова продлить.
5. Если у человека есть полное противопоказание к вакцинации, то вместо свидетельства выдается письменное разъяснение на украинском и английском языках с перечнем оснований для такого решения. Документ должен быть с подписью и штампом учреждения.
Напомним, ранее мы писали о том, какие документы нужны для путешествия в страны ЕС.