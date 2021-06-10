Перетин кордону без проблем: якими документами потрібно запастися українцям

Документи про коронавірус-тестування та вакцинація

Перетнути кордон можна з результатами ПЛР-тесту, експрес-тесту на антигени коронавірусу або з документом про повний курс вакцинації. Що в них повинно бути вказано обов'язково:

Експрес-тест на антиген

Повне ім'я та прізвище пацієнта

дослідження: назва хвороби або збудника хвороби (COVID-19, SARS-CoV-2)

тип дослідження (immunochromatographic testing, immunochromatography assay, ICA, Lateral flow assay, LFT, rapid antigen test)

дата і час забору матеріалу

результат тесту (negative, not detected)

Країна проведення дослідження

назва установи, яка видала результат

унікальний ідентифікатор результатів тесту (код, QR-код)

Результат тесту на COVID-19 методом експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2 може бути в цифровому або паперовому вигляді та містити додаткову інформацію, яка передбачена законом тієї країни, де він проводився.

Документ про повний курс вакцинації від COVID-19

Повне ім'я та прізвище

Дата народження

Стать

Громадянство і підпис клієнта

Номер документа (там, де він є), який підтверджує особу (паспорт, ідентифікаційний код)

Назва вакцини, дата введення, назва виробника і серія виробництва

Назва захворювання, від якого отримано курс вакцинації

Підпис і печатка лікаря, який зробив вакцинацію

Документ про вакцинацію може бути в цифровій або паперовій формі та містити додаткову інформацію, яка передбачена законом тієї країни, в якій проведена вакцинація від COVID-19.

Ці документи дають можливість уникнути самоізоляції як українцям, там і іноземцям, які постійно проживають в Україні, після повернення в країну.

Які вакцини дозволені для повного курсу вакцинації

BNT162b2 / COMIRNATY Tozinameran (INN) виробництва Pfizer / BioNTech (зареєстровано в Україні під назвою КОМІРНАТІ);

AZD1222 виробництва AstraZeneca / Oxford (зареєстровано в Україні під назвою АСТРАЗЕНЕКА);

Covishield (ChAdOx1_nCoV-19) виробництва Serum Institute of India Oxford (зареєстровано в Україні під назвою КОВІШЕЛД);

Ad26.COV2.S виробництва Janssen;

mRNA - 1273 виробництва Moderna;

SARS-CoV - 2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated (lnCoV) виробництва Sinopharm / BIBP;

SARS-CoV-2 Vaccine (Vero Cell), Inactivated виробництва Sinovac (зареєстровано в Україні під назвою КОРОНАВАК).

Будь-які інші вакцини – не входять в офіційний список ВООЗ.

Які є нюанси

Громадянам інших країн, а також особам без громадянства, в тому числі й ті, у яких є посвідка на проживання в Україні, крім тесту на коронавірус або документа про повний курс вакцинації необхідна також страховка, яка покриває витрати, пов'язані з лікуванням COVID-19 і обсервацію.

Всі документи повинні бути заповнені англійською мовою або мати переклад на англійську мову.

За відсутності будь-якого з документів - в'їзд в Україну громадянам інших держав або особам без громадянства може бути заборонений.

Дітям до 12 років довідки про тестування та вакцинацію не потрібні.

Як отримати паспорт про повний курс вакцинації в Україні

Українці вже можуть отримати міжнародні сертифікати вакцинації після отримання двох уколів. Ці документи називаються - свідоцтво, а не паспорта.

У паперовій формі їх можна отримати відразу після отримання другої дози вакцини від коронавірусу. Видають їх у будь-якому медичному закладі, який підключений до електронної системи охорони здоров'я. За отриманням документа потрібно звертатися до сімейних лікарів.

1. Заповнити свідоцтво на основі даних про щеплення від коронавірусу, внесених в електронну систему. Там повинні бути всі персональні дані пацієнта - прізвище та ім'я латиницею, інформація про вакцинацію (назва вакцини, дата введення). Заповнювати потрібно документ англійською мовою, додатково можна та українською. Вакцина повинна входити в список ВООЗ.

2. Для отримання паперової версії, потрібно звернутися до медичного закладу з проханням видати такий документ. Він повинен бути оформлений відповідно до міжнародних стандартів.

3. Сертифікат вакцинації повинен мати офіційний штамп установи, підпис лікаря, підпис пацієнта або його представника.

4. Свідоцтво про вакцинацію діє один рік, а після - його можна знову продовжити.

5. Якщо у людини є повне протипоказання до вакцинації, то замість свідоцтва видається письмове роз'яснення українською та англійською мовами з переліком підстав для такого рішення. Документ повинен бути з підписом і штампом установи.