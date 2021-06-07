ЕС открывает границы: какие документы необходимы для путешествий

В конце мая совет Европейского союза ослабил критерии , по которому открыт доступ на территорию союза и Шенгенской зоны. Они могут принимать туристов из стран, где число заражений за последние две недели не больше 75 на 100 тысяч человек.

Об этом говорится в материале "Границы дозволенного. Что дадут ковид-сертификаты в Украине и ЕС".

Ранее этот показатель составлял 25 инцидентов на 100 тысяч населения. Кроме этого, сохраняется условие о норме подтвержденных случаев - не выше 4% положительных тестов.

"Для таких стран, как Украина, которые не вписываются в эти пороги, будет альтернатива. Сейчас Евросоюз заканчивает финальные приготовления к запуску единого ковидного сертификата, который упростит перемещение внутри блока", - отмечается в статье.

Окончательное утверждение документа запланировано на пленарной сессии Европарламента 7-10 июня. В ЕС надеются запустить их уже с 1 июля.

"Сертификат EU Digital COVID Certificate (ранее называвшийся Digital Green Certificate) будет способствовать безопасному свободному передвижению во время пандемии", - рассказали РБК-Украина в отделе прессы и информации Представительства ЕС в Украине.

В Представительстве ЕС в Украине объяснили, что сертификат может использоваться во всех государствах-членах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии. Кроме того, сейчас продолжаются переговоры об их использовании Швейцарией.

ЕС также планирует признавать аналогичные сертификаты от третьих стран, если они соответствуют их стандартам. Для совместимости так называемых "ковид-паспортов", которые будут вводить как в ЕС, так и за пределами блока, к их разработке привлекли Всемирную организацию здравоохранения.

Указано, что в сертификат будут вносить несколько видов информации, чтобы не допустить дискриминации людей. Первый - подтверждение полной вакцинации от COVID-19, каким именно препаратом и когда.

"Если человек пока не смог получить прививку, это не значит, что путь в Евросоюз для него закрыт. Для сертификата также подойдет информация об отрицательном тесте на коронавирус за 72 часа до поездки или тесте о наличии антител, проведенном в течение полугода", - сказано в материале.

Он будет в электронной или бумажной форме с QR-кодом, который поможет подтвердить подлинность ковид-карты. Для проверки цифровых подписей в документе Евросоюз создает систему связи баз данных всех стран блока. Сертификат будет действителен в течение 12 месяцев. На практике речь идет о трех разных сертификатах, утверждают в Европарламенте.