Перерасчет за тепло и горячую воду: киевлянам готовят приятный сюрприз

В Киеве платежки за отопление и горячую воду в феврале придут с указанием перерасчета оплаты за прошлый месяц, а тарифы будут снижены. Как анонсировала столичная власть, цены будут меньше: отопление стало дешевле на 18%, а горячая вода - на 16%.

Отмечается, что точную сумму перерасчета в январе запишут в квитанциях отдельной строкой - общая сумма по городу составила рекордную в стране сумму 326 миллионов гривен.

В январе в домах со счетчиками стоимость 1 Гкал тепловой энергии составит 1356,62 грн/Гкал вместо установленной тарифом стоимости 1654,41 грн/Гкал.

Если в доме счетчика нет, то цена тепла составит 29,93 грн/кв. м при нормативном тарифе 38,5 грн/кв. м.

Стоимость 1 "куба" горячей воды также будет меньше на приблизительно 16 гривен.

Как объяснили на сайте КГГА, пересчет стоимости услуг стал возможным благодаря появлению в правовом поле механизма, который позволяет компаниям теплокоммунэнерго учитывать цену газа при начислениях за услуги.

Также в сообщении напоминается, что для жителей столицы стоимость природного газа в тарифе на отопление и горячую воду составляет почти 80%.

Ранее она определялась перед отопительным сезоном для всех тепловых компаний.

Так, для КП "Киевтеплоэнерго" стоимость газа в тарифе на отопительный сезон 2019-2020 года была определена на уровне 6235,51 грн/1000 куб. м, но так как природный газ подешевел (в январе - 4650 грн/1000 куб. м), стала возможной корректировка в начислениях за отопление и горячую воду газовой составляющей.

"Соответственно, в декабре стоимость этих услуг для киевлян уменьшилась в среднем на 22% за счет газовой скидки (в среднем на 300-400 грн), а в январе - на 16-18% (350 грн)", - говорится в сообщении.