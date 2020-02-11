Перерахунок за тепло і гарячу воду: киянам готують приємний сюрприз

У Києві платіжки за опалення і гарячу воду в лютому прийдуть із зазначенням перерахунку оплати за минулий місяць, а тарифи будуть знижені. Як анонсувала столична влада, ціни будуть менше: опалення стало дешевше на 18%, а гаряча вода - на 16%.

Зазначається, що точну суму перерахунку в січні запишуть у квитанціях окремим рядком - загальна сума по місту склала рекордну в країні суму 326 мільйонів гривень.

У січні в будинках з лічильниками вартість 1 Гкал теплової енергії складе 1356,62 грн/Гкал замість встановленої тарифом вартості 1654,41 грн/Гкал.

Якщо в будинку немає лічильника, то ціна тепла складе 29,93 грн/кв. м при нормативному тарифі 38,5 грн/кв. м.

Вартість 1 "куба" гарячої води також буде меншою приблизно на 16 гривень.

Як пояснили на сайті КМДА, перерахунок вартості послуг став можливим завдяки появі в правовому полі механізму, який дозволяє компаніям теплокомуненерго враховувати ціну газу при нарахуванні за послуги.

Також у повідомленні нагадується, що для жителів столиці вартість природного газу в тарифі на опалення та гарячу воду складає майже 80%.

Раніше вона визначалася перед опалювальним сезоном для всіх теплових компаній.

Так, для КП "Київтеплоенерго" вартість газу в тарифі на опалювальний сезон 2019-2020 роки була визначена на рівні 6235,51 грн/1000 куб. м, але через те, що природний газ подешевшав (в січні - 4650 грн/1000 куб. м), стало можливим коригування нарахування за опалення та гарячу воду газової складової.

"Відповідно, у грудні вартість цих послуг для киян зменшилась у середньому на 22% за рахунок газової знижки (у середньому на 300-400 грн), а в січні - на 16-18% (350 грн)", - йдеться в повідомленні.