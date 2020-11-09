Перерасчет пенсий в декабре: на сколько увеличится надбавка за стаж

С 1 декабря в Украине увеличатся размеры минимальной и максимальной пенсий. Это связано с повышением прожиточного минимума до 2189 гривен. После перерасчета минимальная пенсия составит 1769 гривен (+57 гривен), а максимальная - 17690 гривен (+570 гривен).

Кроме того, увеличится и надбавка пенсионерам за стаж, для мужчин который составляет более 35 лет, а для женщин - более 30 лет. Ежемесячная доплата составляет 1% минимальной пенсии за каждый дополнительный год. Она вырастет на 57 гривен до 17,69 гривен. Об этом сообщает 112.ua

При этом повышение минимальной пенсии никак не повлияет на тех пенсионеров, у которых полный стаж, и они получают минимум 2100 гривен.

Напомним, украинские пенсионеры могут остаться без дополнительных выплат из-за изменений в некоторых законодательных актах. Речь идет о пенсии по выслуге лет. Подобный инцидент произошел с пенсионером, который проживает во Львовской области.

Мы также писали о том, что пенсии в 2021 году повысят не всем категориям пенсионеров. Пенсии не повысят тем, кто получал минимальную или меньше средней заработной платы, людям, у которых есть существенные прибавки к пенсиям, и те, кто получает пенсии по специальному закону.

Отметим, пенсия считается по специальной форме. Среднюю зарплату за три года нужно умножить на стаж в годах, потом умножить на соотношение средней зарплаты по стране и собственной зарплаты и умножить эту сумму на 1%.