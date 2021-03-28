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Перерасчет пенсий с 1 апреля: как рассчитать прибавку и кому она положена

Автор: Анна Киселева

В Украине пенсионеров ожидает прибавка к пенсии с 1 апреля 2021 года. Индексацию проведут только тем, кто официально устроен на работу. При этом тех, кто только недавно стал получать выплаты, дополнительные деньги не затронут. Также для такой прибавки необходимы сверхнормативный стаж, награды, почетные звания.

Кому и на сколько поднимут пенсию с 1 апреля – читайте в материале Styler.

Формула расчета пенсии

Пенсию рассчитывают по специальной формуле, которая состоит из средней зарплаты, умноженной на страховой стаж и индивидуальный коэффициент заработка. Трудовой стаж выражается в процентах, где 1 год = 1%.

Если пенсионер начал зарабатывать больше, то его коэффициент увеличится, если же нет - останется таким же, как и на момент выхода на пенсию.

Перерасчет пенсии коснется и тех пенсионеров, которые за два года пенсии работали не все это время, а меньше.

ПФУ пока не анонсировал дату этих выплат, но по данным Федерации профсоюзов Украины, выплаты ожидаются, скорее всего, в течение мая-июня.

Как происходит перерасчет пенсии

Перерасчет пенсий происходит автоматически, поэтому обращаться в Пенсионный фонд не нужно. Однако в отдельных случаях обратиться в госорганы все же придется. Так, если пенсионер вышел на пенсию по выслуге лет, а потом проработал еще 10 лет по другой профессии, после перерасчета выплата по возрасту может оказаться больше, чем за выслугу лет.

Если пенсионер продолжает работать, то пенсия будет проиндексирована с учетом рабочего стажа, который был приобретен и после выхода на пенсию.

В 2021 году работающие пенсионеры имеют право на увеличение доплаты только за сверхнормативный стаж, за награды, почетные звания и в связи с повышением соцстандартов, в частности прожиточного минимума для нетрудоспособных.

Напомним, что ранее ПФУ опубликовало грустный демографический прогноз по Украине на 2050 год.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 1 января 2021 года в Украине насчитывалось 11 130 954 пенсионеров. Средний размер выплаты составлял 3 507,51 гривен.

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Новости Украины пенсиииндексация зарплат и пенсий
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