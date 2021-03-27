Трудоспособное население сократится в 2 раза: что будет с Украиной в 2050 году

В Украине к 2050 году количество женщин пенсионного возраста будет превышать количество трудящихся. Кроме того, количество детей и молодежи существенно снизится относительно показателей 2020 года.

По состоянию на 2020 год количество детей и молодых людей возрастом до 20 лет к 2050 году сократится почти в два раза. Похожие прогнозы ученые дают и по количеству трудоспособного населения. При этом количество пенсионеров практически не изменится.

"Конечно, как и любые долгосрочные предположение, это лишь версия, одна из вероятностей будущего. Но главные тенденции всех демографических прогнозов совпадают", - отмечают в ведомстве.

Также в ПФУ, иллюстрируя результаты исследования, аргументируют необходимость изменения системы поддержки нетрудоспособного населения.

"Представьте, сколько должны со своих заработков отдать работающие, чтобы пенсионеры из этих средств получили достойные пенсии? При этом, картинка еще оптимистичная, ведь не все люди трудоспособного возраста работают, а из работающих не все или не в полном объеме платят взносы. Вместе с экономическим ростом и детенизацией нужны пенсионные накопления, которые будут частной собственностью человека, будут формироваться в течение трудового периода им самим и его работодателями, и с которых человек потом дополнительно к солидарной получать вторую, накопительную пенсию", - говорится в заявлении ПФ.

Также в Пенсионном фонде постарались объяснить, почему старая пенсионная система не способна обеспечить людей нормальными выплатами.