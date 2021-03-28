Перерахунок пенсій з 1 квітня: як розрахувати надбавку і кому вона належить

Формула розрахунку пенсії

Пенсію розраховують за спеціальною формулою, яка складається з середньої зарплати, помноженої на страховий стаж та індивідуальний коефіцієнт заробітку. Трудовий стаж виражається у відсотках, де 1 рік = 1%.

Якщо пенсіонер почав заробляти більше, то його коефіцієнт збільшиться, якщо ж ні - залишиться таким же, як і на момент виходу на пенсію.

Перерахунок пенсії стосуватиметься тих пенсіонерів, які за два роки пенсії працювали не весь цей час, а менше.

ПФУ поки не анонсував дату цих виплат, але за даними Федерації профспілок України, виплати очікуються, швидше за все, протягом травня-червня.

Як відбувається перерахунок пенсії

Перерахунок пенсій відбувається автоматично, тому звертатися до Пенсійного фонду не потрібно. Однак в окремих випадках звернутися в держоргани все ж доведеться. Так, якщо пенсіонер вийшов на пенсію за вислугою років, а потім пропрацював ще 10 років за іншою професією, після перерахунку виплата за віком може виявитися більше, ніж за вислугу років.

Якщо пенсіонер продовжує працювати, то пенсія буде проіндексована з урахуванням робочого стажу, який був придбаний і після виходу на пенсію.

У 2021 році працюючі пенсіонери мають право на збільшення доплати тільки за понаднормовий стаж, за нагороди, почесні звання та у зв'язку з підвищенням соцстандартів, зокрема прожиткового мінімуму для непрацездатних.