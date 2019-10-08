Перепись населения: что будут спрашивать у украинцев

В проекте госбюджета-2020 говорилось, что на перепись населения в следующем году будет выделено 3,4 млрд грн. При этом ранее Дмитрий Дубилет заявлял, что это необходимо как минимум 5 млрд грн. Об этом сообщает "КП" в Украине".

В Кабинете министров говорят, что перепись населения наведет порядок в вопросе предоставления соцуслуг и соцзащиты. Для этого до конца этого года правительство планирует сравнить данные основных государственных реестров.

По словам политолога Владимира Бондаренко, перепись населения нужна для того, чтобы не было перекосов при проведении различных реформ, включая трудовую и пенсионную реформы. Для этого необходимо знать точное количество трудоспоспособного и предпенсионного населения.

Перепись населения Украины (фото: pixabay.com)

Что будут спрашивать?

У тех кто будет проводить перепись населения есть 12 базовых вопросов, включая ФИО, пол, возраст, дата и место рождения, семейное положение, гражданство, образование, источники существования, жилищные условия и т.д.

При этом к каждому из этих вопросов могут задать уточняющие вопросы. К примеру, если речь идет о доходах, то переписчики могут уточнить, получали ли вы в этом месяце переводы из-за рубежа, соцпомощь, алименты, доходы от аренды жилья и т.д.

Директор института демографии и социсследований Элла Либанова рассказала, что в анкете будет 50 вопросов и на все их необходимо отвечать честно, не опасаясь, что эти данные пойдут в налоговую службу или другие ведомства.

Мошенник (фото: pixabay.com)

Как не попасть в руки мошенников?

Чтобы не стать жертвой мошенников у переписчика необходимо потребовать предъявить удостоверение, в котором должна быть фотография, ФИО, координаты переписного участка. Кроме того, у него должен быть паспорт.

Если же переписчик отказывается показывать документы, то его не следует впускать в квартиру и отвечать на вопросы. Лучше всего в таких случаях вызывать полицию.

Стоит отметить, что большинство стран проводят перепись населения каждые 10 лет. В Украине перепись насления проводилась только один раз - в 2001 году.