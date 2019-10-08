Перепис населення: що будуть питатися у українців

У проекті держбюджету-2020 говорилося, що на перепис населення в наступному році буде виділено 3,4 млрд грн. При цьому раніше Дмитро Дубілет заявляв, що це необхідно як мінімум 5 млрд грн. Про це повідомляє "КП" в Україні".

У Кабінеті міністрів кажуть, що перепис населення наведе порядок у питанні надання соцпослуг і соцзахисту. Для цього до кінця цього року уряд планує порівняти дані основних державних реєстрів.

За словами політолога Володимира Бондаренка, перепис населення потрібен для того, щоб не було перекосів при проведенні різноманітних реформ, включаючи трудову і пенсійну реформи. Для цього необхідно знати точну кількість трудоспоспособного і передпенсійного населення.

Перепис населення України (фото: pixabay.com)

Що будуть питати?

У тих хто буде проводити перепис населення є 12 базових питань, включаючи ПІБ, стать, вік, дата і місце народження, сімейний стан, громадянство, освіта, джерела існування, житлові умови і т. д.

При цьому до кожного з цих питань можуть задати уточнюючі питання. Наприклад, якщо мова йде про доходи, то переписувачі можуть уточнити, чи отримували ви в цьому місяці перекази з-за кордону, соцдопомогу, аліменти, доходи від оренди житла і т. д.

Директор інституту демографії і соцдосліджень Елла Лібанова розповіла, що в анкеті буде 50 питань і всі їх необхідно відповідати чесно, не побоюючись, що ці дані підуть в податкову службу або інші відомства.

Шахрай (фото: pixabay.com)

Як не потрапити до рук шахраїв?

Щоб не стати жертвою шахраїв у переписувача необхідно вимагати пред'явити посвідчення, в якому має бути фотографія, ПІБ, координати переписного ділянки. Крім того, у нього повинен бути паспорт.

Якщо ж переписувач відмовляється показувати документи, то його не слід впускати в квартиру і відповідати на запитання. Найкраще в таких випадках викликати поліцію.

Варто зазначити, що більшість країн проводять перепис населення кожні 10 років. В Україні перепис насления проводився лише один раз - у 2001 році.