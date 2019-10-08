Минфин назвал сумму, которую выделят на перепись населения в 2020

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На перепись населения потратят 3,4 миллиарда гривен

Расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Также правительство планирует выделить 10,6 млн гривен на другие статистические исследования. В частности, в 2020 году планируют продолжить обследование условий жизни домохозяйств.

"Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 году дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил перепись населения в следующем году в 5 миллиардов гривен. Он посчитал целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.

Отметим, перепись населения за 28 лет независимости Украины проводилась лишь единожды - в 2001 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что так называемые Луганская и Донецкая "народные республики" начали "перепись населения". В самопровозглашенных "республиках" планируется поквартирный обход населения