ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Минфин назвал сумму, которую выделят на перепись населения в 2020

Новости » Экономика    08.10.2019 - 14:58
Минфин назвал сумму, которую выделят на перепись населения в 2020
Ілюстративне фото (facebook.com/ra_vladpromo)

На перепись населения потратят 3,4 миллиарда гривен

Расходы на проведение запланированной в 2020 году общенациональной переписи населения составят 3,4 млрд гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов.

Также правительство планирует выделить 10,6 млн гривен на другие статистические исследования. В частности, в 2020 году планируют продолжить обследование условий жизни домохозяйств.

"Для того, чтобы мотивировать домохозяйства к участию в этом обследовании, каждое из них получает ежеквартальную плату за ведение записей доходов, расходов и других сведений при проведении обследования условий их жизни - эти расходы в 2020 году дополнительно будут стоить бюджету 7,3 млн гривен", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее министр Кабмина Дмитрий Дубилет оценил перепись населения в следующем году в 5 миллиардов гривен. Он посчитал целесообразным сделать электронную перепись населения и использовать для этого смартфоны.

Отметим, перепись населения за 28 лет независимости Украины проводилась лишь единожды - в 2001 году.

Ранее РБК-Украина сообщало, что так называемые Луганская и Донецкая "народные республики" начали "перепись населения". В самопровозглашенных "республиках" планируется поквартирный обход населения

Кабмин презентует Программу действий правительства Кабмин назвал сумму ожидаемых доходов от малой приватизации
Новости Украины Кабинет Министров УкраиныПерепись
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь