Перепады температур до 20 градусов: синоптики назвали дату аномальной погоды

Погода в Украине 5 апреля будет теплой в течение дня и с заморозками в ночное время. Перепады температур достигнут 20 градусов. Теплее всего в воскресенье будет в Закарпатской области, где синоптики прогнозируют до +17 градусов. При этом в некоторых западных областях в ночное время температура опустится до -3 градусов.

Согласно обновленному прогнозу синоптиков Укргидрометцентра, 5 апреля ожидается похолодание в среднем на 1-3 градуса по сравнению с субботой. В некоторых областях наоборот станет теплее, но незначительно. Так, в западных, центральных, северных и восточных областях – до +9… +13 градусов. Исключение составят температурные показатели в Закарпатской и Днепропетровской областях, где градусники покажут до +13… +17 градусов. В южных областях - +12… +16 градусов.

При этом в ночное время в Украине в большинстве регионов, за исключением приморских областей, ожидается похолодание до +1… -3 градусов.

Погода в Украине 5 апреля (скриншот: meteo.gov.ua)

По данным синоптика Натальи Диденко, в Украину идет антициклон Keywan. По ее прогнозу на юге страны ожидаются сильные порывы ветра.

"Антициклон Keywan удобно и надолго уселся в европейское кресло. Сухая погода, солнце - такая синоптическая ситуация затянется надолго. Включая Украину. Только циклон Ranidia нагонит сильные ветры и затронет дождями Ирландию с Португалией, а еще один циклон обусловит дожди на Балканах и на западе Турции. У нас, в Украине, ни намека на дожди - везде завтра солнце. Ветер будет свежим, порывистым, на юге еще и сильным", - добавила синоптик.

Скриншот (facebook.com/tala.didenko)

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