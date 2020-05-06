Перепади в 26 градусів і сніг: синоптики приголомшили новим прогнозом погоди

Погода в Україні (фото: pixabay.com)

Погода в Україні покаже нові синоптичні аномалії

Погода в Україні здивує серйозними температурними перепадами. Синоптики обіцяють на завтра, 7 травня, контраст від -6 до +20 градусів, місцями навіть випаде сніг. Такий прогноз дали синоптики Українського гідрометцентру і Наталка Діденко.

Діденко прогнозує на четвер все відразу - будуть і дощі, і грози, і штормовий вітер, і навіть сніг. Але часом сонячні прояснення все ж очікуються.

В ніч з середи на четвер негода розгуляється по західним областям, Півночі, Полтавській, Вінницькій, Кіровоградській областях та частині Черкащини. А в Карпатах і Прикарпатті буде навіть сніг та мокрий сніг.

Вдень стихія перенесеться на схід, торкнувшись Київської, Житомирської, Вінницької та Одеської області. На Заході вдень опади тільки місцями. Найспокійніше з опадами буде завтра на Сході, в Центрі та Півдні. Тут збережеться ймовірність невеликих дощів.

До всього іншого Захід, місцями північні, південні і центральні області постраждають завтра від сильних штормових поривів вітру.

А ось температура повітря покаже справжні гойдалки. Вночі На Сході +8+13 градусів, на Заході +2+6, решта території +5+9. А ось в Карпатах від +2 до -3, на високогір'ї навіть -3... -6 морозу.

Вдень показники будуть варіюватися від +8+14 починаючи з Заходу та Півночі до +12+17 в Центрі, Півдні та Сумській області. А от Схід покаже аж +15+20 градусів.

У Києві завтра волого і холодно. Буде дощ, найближча ніч від +4 до +6, вдень +10+13. Очікується поривчастий вітер.

Погода в Україні (скрін: facebook.com/tala.didenko)

Синоптики Українського гідрометцентру на картах показали, що дощитиме по всій Україні, але найпотужніші зливи завтра очікуються у Вінницькій та Житомирській областях.

Погода в Україні (фото: meteo.gov.ua)

Раніше ми писали, що в Україні в кінці травня 2020 очікується 30-градусна спека. Синоптики на нових картах погоди показали, у яких областях буде найвища температура.