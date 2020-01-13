Потепление до +6: синоптики дали прогноз погоды на сегодня

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Температура воздуха днем составит +2+6, а ночью ожидается 0-3

Сегодня погода в Украине теплая, температура воздуха достигла +6, снега нет. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Прогноз погоды во всех областях

На западе Украины переменная облачность. Температура воздуха днем составит +2+5, а ночью ожидается 0-3. На севере страны днем +2+4, а ночью -1-3.

Также синоптики прогнозируют переменную облачность, в восточных областях. Там днем +3+5, а ночью -2-4. В центральных областях днем +4+6, а ночью -1-3.

На юге страны без осадков, днем +3+6, а ночью тоже -1-3.

Прогноз в Киеве

Сегодня в столице переменная облачность. Днем +4+6, а ночью -1-3.

Напомним, ранее синоптики рассказали, что в первый рабочий день недели в Украине будет без осадков.