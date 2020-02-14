Перепады в 15 градусов: синоптики шокировали прогнозом погоды на выходные

Погода в Украине (Коллаж РБК-Украина)

Погода в Украине на выходных шокирует своими перепадами

Погода в Украине в ближайшие дни будет неоднозначная, в разных областях страны температура воздуха будет с сильными перепадами. Возможны сильные осадки в виде мокрого снега, которые сменяется внезапным прояснением.

В субботу, 15 февраля, на Сретенье Господне, часть Украины окажется в холодной зоне воздуха и многие области накроет мокрым снегом и ливнями. На востоке будет сухо, облачно и с прояснениями, без осадков. Ночью в регионе температура воздуха будет колебаться от -1 до -4 градусов, местами до -6 градусов. Днем в большинстве областей от +1 до +4 градусов.

В южной части страны осадки не прогнозируются, но будет облачно. Ночью от -1 до +3 градусов, днем воздух прогреется до +5 +8 градусов.

Северные области накроет сильным мокрым снегом, днем пройдет мокрый снег с дождем. Ночью от -1 до +1 градуса, днем потеплеет до +3 +5 градусов.

На западе страны ожидается мокрый снег и снег с дождем, сухо будет только на Закарпатье. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, днем столбики термометров покажут +2 +5 градусов.

В центральных областях мокрый снег ожидается только в Черкассах, на остальной территории облачно с прояснениями. Ночью от -1 до +1 градуса, днем прогреется до +3 +5 градусов.

В Киеве 15 февраля пройдет небольшой мокрый снег и снег с дождем. Ночью от -1 до +1 градуса, днем столбики термометров покажут от +3 до +5 градусов.

Карта погоды в Украине на 15 февраля

В воскресенье, 16 февраля, погода кардинально изменится практически во всех областях страны. Синоптики прогнозируют перепады температуры до 15 градусов, однако день будет солнечный и почти безветренный.

На востоке страны сухо, облачно, без осадков. Ночью от -1 до -5 градусов, в Донецкой, Луганской областях -5 -8 градусов. Днем потеплеет до +2 +3 градусов.

В южных областях без осадков, небольшая облачность, ночью в регионе от -2 до +2 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +5 +8 градусов.

На севере страны сухо, солнечно, осадки не прогнозируются. Ночью от -1 до +1 градуса, днем потеплеет до +3 +5 градусов.

В западных областях будет сухо и солнечно, однако перепады температур будут самыми сильными. Ночью в регионе от -1 до +2 градусов, на Прикарпатье ночью -5 -7 градусов. Днем температура воздуха поднимется до +4 +7 градусов, местами до +8 градусов.

В центральной части страны без осадков, небольшая облачность. Ночью -1 +1 градус, днем потеплеет до +5 +7 градусов.

В Киеве 16 февраля ожидается сухая, облачная погода, без осадков. Ночью от -1 до +1 градуса, днем резко потеплеет до +6 +8 градусов.

Карта погоды в Украине 16 февраля