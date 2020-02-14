Перепади в 15 градусів: синоптики шокували прогнозом погоди на вихідні

Погода в Україні (Колаж РБК-Україна)

Погода в Україні на вихідних шокує своїми перепадами

Погода в Україні в найближчі дні буде неоднозначна, в різних областях країни температура повітря буде з сильними перепадами. Можливі сильні опади у вигляді мокрого снігу, що змінюється раптовим проясненням.

У суботу, 15 лютого, на Стрітення Господнє, частина України опиниться в холодній зоні повітря і багато областей накриє мокрим снігом і зливами. На сході буде сухо, хмарно і з проясненнями, без опадів. Вночі в регіоні температура повітря буде коливатися від -1 до -4 градусів, місцями до -6 градусів. Вдень у більшості областей від +1 до +4 градусів.

У південній частині країни опади не прогнозуються, але буде хмарно. Вночі від -1 до +3 градусів, вдень повітря прогріється до +5 +8 градусів.

Північні області накриє сильним мокрим снігом, вдень пройде мокрий сніг з дощем. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень потеплішає до +3 +5 градусів.

На заході країни очікується мокрий сніг та сніг з дощем, сухо буде тільки на Закарпатті. Вночі від -1 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів покажуть +2 +5 градусів.

У центральних областях мокрий сніг очікується лише в Черкасах, на решті території хмарно з проясненнями. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень прогріється до +3 +5 градусів.

У Києві 15 лютого пройде невеликий мокрий сніг та сніг з дощем. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +5 градусів.

Карта погоди в Україні на 15 лютого

У неділю, 16 лютого, погода кардинально зміниться практично у всіх областях країни. Синоптики прогнозують перепади температури до 15 градусів, проте день буде сонячний і майже безвітряний.

На сході країни сухо, хмарно, без опадів. Вночі від -1 до -5 градусів, у Донецькій, Луганській областях -5 -8 градусів. Вдень потеплішає до +2 +3 градусів.

У південних областях без опадів, хмарно, вночі від -2 до +2 градусів, удень стовпчики термометрів піднімуться до +5 +8 градусів.

На півночі країни сухо, сонячно, опади не прогнозуються. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень потеплішає до +3 +5 градусів.

У західних областях буде сухо і сонячно, однак перепади температур будуть найсильнішими. Вночі від -1 до +2 градусів, на Прикарпатті вночі -5 -7 градусів. Вдень температура повітря підніметься до +4 +7 градусів, місцями до +8 градусів.

В центральній частині країни без опадів, мінлива хмарність. Вночі -1 +1 градус, вдень потеплішає до +5 +7 градусів.

У Києві 16 лютого очікується суха хмарна погода, без опадів. Вночі від -1 до +1 градуса, вдень різко потеплішає до +6 +8 градусів.

Карта погоди в Україні 16 лютого