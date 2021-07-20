Перепад температуры в 15 градусов: Украина начнет охлаждаться и уходить под воду

На востоке дождями зацепит Харьков, грозы возможны в Полтаве и Днепре. В остальных областях будет сухо. Ночная температура воздуха составит +18 +22 градуса, днем ожидается от +27 до +32 градусов, в Днепре до +34, в Луганской и Донецкой области +35 +36 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют грозы и кратковременные дожди. Ночью в регионе от +20 до +23 градусов, днем от +32 до +35 градусов. В Крыму небольшая облачность, но без осадков, ночью +21 +23 градуса, днем +33 +35 градусов.

На севере страны ожидаются дожди в ночные часы и днем, возможны грозы. Ночью в регионе +17 +19 градусов, днем +26 +28 градусов.

Запад Украины будет заливать сильными дождями, местами возможны ливни и грозы. Температура воздуха совсем упадет, ночью до +14 +17 градусов, днем ожидается от +21 до +24 градусов, местами +25 +27 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют сильные грозы, местами ливни. Ночью +17 +20 градусов, днем от +27 до +29 градусов.

В Киеве 20 июля дождь прогнозируется днем, а также в ночное время. Температура воздуха в столице ночью ожидается на уровне +17 +19 градусов, днем от +26 до +28 градусов.

Карта погоды в Украине на вторник, 20 июля

По прогнозу синоптиков, прохлада и низкие температуры охватят всю территорию Украины только к четвергу, 22 июля. К концу недели грозы и сильные дожди начнут отступать, а вот температура воздуха начнет подниматься, до +25 +28 градусов.