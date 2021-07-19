Днем +21, а ночью +11: в Украину ворвется резкое похолодание

Погода в Украине скоро кардинально сменится. В страну уже зашли атмосферные фронты северного циклона Christoph, и тенденция с похолоданием и грозами продолжится. Уже в середине недели температура в +21 градус доберется до юга, а на западе ночью будет до +11.

Что будет с погодой в Украине в ближайшие дни - читайте ниже в материале Styler.

"20 июля в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, днем в западных областях (кроме Волынской и Ровенской) значительные дожди, в центральных областях местами град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)", - предупреждают синоптики Украинского гидрометцентра.

Температура во вторник будет очень контрастной. Если на западе +21+25 днем и +14+18 ночью, то на юге и востоке +32+36 днем и +20+23 ночью. На остальных территориях +25+29 днем и +16+20 в ночное время.

Скрин: Погода в Украине 20 июля (meteo.gov.ua)

21 июля прохладный воздух доберется до центральных и северных областей, немного снизятся градусы и на юге. В этот день будет в основном +21+24, но на юге все еще жарко - от +26 до +34. Прохладнее станет и в ночное время.

Дожди и грозы в этот день ожидаются по всей стране, а в центре и на севере - сильные осадки.

Скрин: Погода в Украине 21 июля (meteo.gov.ua)

В четверг, 22 июля, температура снизится и на юго-востоке. В этот день по стране +21+25 градусов, на юге +24+27. Ночью на западе +11+13, а на остальной территории +13+19 в ночное время.

Наибольшая вероятность осадков в этот день - на востоке и юго-востоке, возможны грозы также в западных областях.

Скрин: Погода в Украине 22 июля (meteo.gov.ua)

23-24 июля, осадки отступят, разве что местами на западе вероятны дожди, а температура немного повысится - до +22+27 градусов.

Скрин: Погода в Украине 23-24 июля (meteo.gov.ua)