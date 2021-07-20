Перепад температури в 15 градусів: Україна почне охолоджуватися і йти під воду

На сході дощами зачепить Харків, грози можливі в Полтаві та Дніпрі. В інших областях буде сухо. Нічна температура повітря складе +18 +22 градуси, вдень очікується від +27 до +32 градусів, в Дніпрі до +34, в Луганській і Донецькій області +35 + 36 градусів.

У південних областях синоптики прогнозують грози та короткочасні дощі. Вночі в регіоні від +20 до +23 градусів, вдень від +32 до + 35 градусів. У Криму невелика хмарність, але без опадів, вночі +21 +23 градуси, вдень +33 +35 градусів.

На півночі країни очікуються дощі в нічні години й вдень, можливі грози. Вночі в регіоні + 17 +19 градусів, вдень +26 + 28 градусів.

Захід України заливатиме сильними дощами, місцями можливі зливи та грози. Температура повітря зовсім впаде, вночі до + 14 +17 градусів, вдень очікується від +21 до +24 градусів, місцями +25 + 27 градусів.

У центральній частині країни синоптики прогнозують сильні грози, місцями зливи. Вночі + 17 +20 градусів, вдень від +27 до + 29 градусів.

У Києві 20 липня дощ прогнозується вдень, а також у нічний час. Температура повітря в столиці вночі очікується на рівні + 17 +19 градусів, вдень від +26 до +28 градусів.

Карта погоди в Україні на вівторок, 20 липня

За прогнозом синоптиків, прохолода і низькі температури охоплять всю територію України тільки у четвер, 22 липня. До кінця тижня грози й сильні дощі почнуть відступати, а ось температура повітря почне підніматися, до +25 +28 градусів.