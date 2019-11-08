Пристайко и Епифаний обсудили притеснения верующих Крыма и ОРДЛО

Фото: встреча Вадима Пристайко с митрополитом Епифанием (mfa.gov.ua)

Пристайко рассказал о доведении до международной общественности фактов нарушений религиозных прав

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в четверг, 7 ноября, провел первую встречу с Предстоятелем Православной Церкви Украины митрополитом Епифанием. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД Украины.

Отмечается, что обсуждали ситуацию с нарушениями прав верующих Православной Церкви Украины на оккупированных территориях Украины - на Донбассе и в Крыму.

Пристайко проинформировал о мерах МИД по защите свободы вероисповеданий и доведения до международного сообщества вопиющих фактов нарушений прав человека в религиозной сфере на оккупированных территориях.

"В этом контексте Блаженнейший Епифаний рассказал министру о встрече в ходе своего недавнего визита в США, в частности, с Государственным секретарем США Майклом Помпео. Митрополит Киевский и всея Украины проинформировал о налаживании церковного общения с иностранными православными церквами", - говорится в сообщении.

Ранее митрополит Епифаний заявлял, что на оккупированных территории Украины происходят преследования и гонения по отношении к ПЦУ.

РБК-Украина писало, что Епифаний и госсекретарь США Майк Помпео во время встречи в октябре поделились своим беспокойством относительно нарушений религиозных свобод в оккупированном Россией Крыму, а также на контролируемой Россией территории Донбасса.