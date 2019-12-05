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Перенесення Різдва в Україні: прийнято остаточне рішення

STYLERЖиття    05.12.2019 - 20:31
Перенесення Різдва в Україні: прийнято остаточне рішення
Різдво в Україні (фото: РБК-Україна)

Різдво в Україні поки що святкуватиметься 7 січня

Різдво в Україні не буде переноситися з 7 січня на 25 грудня. Православні християни в нашій країні ще до цього не готові. Про це повідомив глава ПЦУ Епіфаній, який раніше говорив, що віруючі можуть відзначати свято 25 грудня. Цю цитату глава ПЦУ виголосив в інтерв'ю BBC.

"Як Православна церква України ми не проти зміни церковного календаря і дати святкування Різдва, адже це не догма. Але зараз це ще не на часі. Для зміни календаря немає підтримки з боку українського суспільства", - зазначив він.

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За словами Епіфанія, паства ще не готова до таких зміною церковного календаря.

"У майбутньому ми бачимо просвітницьку роботу в цьому напрямку. Нам треба провести пояснення, чому це не принципово - 7 або 25. Зараз говорять про зміну дати святкування Різдва, але реформа календаря стосується змін усіх головних свят. Коли тоді будемо святкувати Покрову - не 14, а 1 жовтня, так само святкування Миколая. Тільки коли побачимо, що народ готовий, ми приймемо це рішення. Тому що більшість православних церков вже давно на новому календарі", - додав Епіфаній.

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