Перенос Рождества отменяется: в ПЦУ сделали заявление

Рождество в Украине не станут переносить на 25 декабря с 7 января, чтобы не смутить православных верующих. В ПЦУ заявили о значительных рисках от поспешной календарной реформы.

Как отметил спикер автокефальной поместной православной церкви в Украине, архиепископ Черниговский и Нежинский Евстратий Зоря на своей странице в Facebook, перенос даты празднования Рождества способен разделить общество и "законсервировать" в УПЦ Московского патриархата (РПЦ в Украине) миллионы верующих.

Кроме того, в украинское православие из-за перехода с Григорианского на Юлианский календарь будет внесена "сумятица на десятилетия вперед".

Священнослужитель добавил, что даже предложения об "удвоенном праздновании" и лоббирование инициативы способны принести вред для Церкви.

Перенос Рождества в Украине - Евстратий Зоря сделал заявление (Фото: РБК-Украина)

Отметим, что недавно предстоятель Православной Церкви Украины митрополит Епифаний допускал возможность переноса даты праздника на 25 декабря (как у католиков) при условии поддержки обществом изменения церковного календаря.

Позже митрополит сделал вывод, что паства к такой реформе еще не готова.

Предстоятель ПЦУ тогда добавил, что священники могут вести просветительскую работу в этом направлении и "провести объяснение, почему это не принципиально - 7 или 25".

Дело в том, что реформа церковного календаря предполагает не только перенос Рождественского праздника, но и всех остальных. Например, отмечать Покров Пресвятой Богородицы не 14, а 1 октября, и так далее.

Впервые в храме ПЦУ проведут рождественские богослужения в разные даты

Между тем, на Волыне в храме ПЦУ решили в этом году провести два праздничных рождественских богослужения в разные даты: 25 декабря (как у верующих западного обряда) и 7 января (у православных). Такое решение принято священниками по просьбе прихожан Свято-Троицкого кафедрального собора.

По словам руководителя епархии владыки Михаила, это станет своеобразной "декоммунизаией" в Церкви и движением к европейским традициям, передает ВВС.

Еще в ноябре тысячи верующих - прихожан храма - написали открытое письмо с соответствующей просьбой к митрополиту Луцкому и Волынскому Михаилу.