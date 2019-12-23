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ПЦУ назвала риски поспешного переноса Рождества

Новости » Общество     23.12.2019 - 20:27
ПЦУ назвала риски поспешного переноса Рождества
Фото: Евстратий Зоря (РБК-Украина)

По словам Евстратия Зори, риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны

Заместитель главы управления Православной церкви Украины по внешним связям Евстратий Зоря заявил, что переход ПЦУ на григорианский календарь законсервирует многие религиозные общины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Евстратия Зори в Facebook.

Таким образом, он прокомментировал споры по вопросу о переносе даты празднования Рождества и возможном переходе ПЦУ на новоюлианский календарь.

"Поспешная календарная реформа (и даже непродуманные одни попытки сейчас прорекламировали ее предложениями "удвоение празднование") потенциально законсервируют в Московском Патриархате тысячи общин с миллионами верующих и внесут сумятицу в украинское православие на десятилетия вперед", - заявил он.

Также он отметил, что риски от реформы церковного календаря сейчас очевидны и реальны.

Отметим, что с 2017 года в Украине Рождество празднуют два раза в год - 25 декабря и 7 января.

Напомним, предстоятель ПЦУ Епифаний заявил, что ПЦУ перенесет дату празднования Рождества и проведет реформу церковного календаря, когда большинство украинцев будет к этому готово. При этом он добавил, что церковь не против переноса даты празднования Рождества Христова.

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