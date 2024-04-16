Переніс 10 операцій за 5 місяців. У Львові лікарі "ставлять на ноги" пораненого бойового медика

У Львові лікарі "ставлять на ноги" бойового медика 30-річного Андрія Пенцака, який отримав поранення на фронті й ледь не втратив нижню кінцівку. За 5 місяців лікування йому провели 10 операцій.
Історію бойового медика розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру UNBROKEN у Facebook.
Андрій родом із Львівщини, але кар’єру фізичного терапевта будував у Києві. До повномасштабного вторгнення він керував реабілітаційним напрямком в мережі столичних медичних центрів. А його пацієнтами були захисники.
Після початку великої війни Андрій доєднався до добровольчої організації парамедиків "Госпітальєри". А згодом став бойовим медиком у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти.
"Коли людина стикається з викликом в неї є два варіанти: або його прийняти і з мужністю подолати, або сховатися", - каже Андрій.
Торік у жовтні морпіхи з підрозділу Андрія форсували Дніпро на Херсонщині. Ворог відкрив по наших оборонцям мінометний вогонь.
"Міна здетонувала в кількох метрах від мене. В той момент страху або болю я не відчув. Мене засипало гілками та землею, тож перші секунди я не міг зрозуміти, що сталося. Був дезорієнтований", - розповідає бойовий медик.
Коли ж він прийшов до тями, то зрозумів, що не відчуває правої ноги до коліна. Уламки ворожої міни буквально перебили кінцівку. Далі Андрій пройшов тривале лікування в трьох містах і в січні опинився у Львів в Центрі UNBROKEN.
В Андрія пошкоджене ахіллове сухожилля - саме воно відповідає за згинання і розгинання стопи та є найміцнішим сухожиллям в організмі людини. Лікарі центру провели два складних реконструктивних втручання і намагаються зробити все, щоб бойовий медик зміг повноцінно ходити.
"Спершу ми пересадили шкіру на судинній ніжці, щоб закрити дефект рани та підготувати кінцівку до другої операції - реконструкції ахіллового сухожилля. Під час наступного втручання ми взяли сухожилля зі стегна пацієнта та пересадили його в пошкоджену ділянку. І таким чином нам вдалося відновити перебите сухожилля", - розповідає керівник напрямку реконструктивної хірургії Центру UNBROKEN Гнат Герич.
Загалом за п’ять місяців після поранення Андрій переніс уже 10 операцій. За словами лікарів, бойовий медик зараз активно відновлюється після останнього втручання.
"Наша головна мета - відновити амплітуду рухів кінцівки. Нині вона повністю знерухомлена, тож мусимо працювати над її мобільністю та збільшенням сили м'язів. Прогноз наших спеціалістів - позитивний. Пацієнт повноцінно ходитиме", - каже фізична терапевтка Христина Цап.
Додамо, що сам Андрій зізнається, що мріє колись знову займатися улюбленою справою - фізичною реабілітацією.
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