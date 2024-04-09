Майже дві доби чекав в окопі. Медики дивом врятували воїна, пораненого на Бахмутському напрямі

Медики Дніпра врятували важкопораненого воїна, який втратив багато крові й переніс ампутацію лівої ноги. Захиснику майже дві доби довелося чекати в окопах на евакуацію, оскільки вороги постійно вели мінометний обстріл.

Історію військового розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.

Історія порятунку захисника

29-річний Юрій родом з Ладижина Вінницької області. Воїн отримав поранення 5 квітня біля Андріївки на Бахмутському напрямку.

"Коли почалася евакуація, запропонував, щоб тяжкий побратим був перший. Майже дві доби чекав допомоги в окопі. Жорстокі бої, довга евакуація, висока ампутація лівої ноги на рівні верхньої третини стегна. Юрій втратив багато крові", - розповідає лікар.

Сам захисник згадує, що його друзі зробили неможливе, скориставшись єдиним шансом, щоб його винести під обстрілом міномета.

Думки про рідних допомогли воїну не здатися

"Відірвану кінцівку відрізали на стабілізаційному пункті і мене ледь притомного повезли до Мечникова. Все, як уві сні. Я потім побачив рідних. Мама залишила "Снікерс" під моєю подушкою в реанімації Мечникова… Я чув її голос всередині свого тіла, відчував, що вона плаче, але був ще не при тямі. Знав, що біль мене не зламає", - ділиться своєю історією Юрій.

Лікар додає, що допомогти не здатися пораненому воїну допомогли думки про дружину Юлію, 4-річного сина Артема та батьків.

Українці до під постом Риженка залишають коментарі, у яких бажають Юрію швидкого одужання та повернення додому.