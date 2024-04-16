Перенес 10 операций за 5 месяцев. Во Львове врачи "ставят на ноги" раненого боевого медика

Во Львове врачи "ставят на ноги" боевого медика 30-летнего Андрея Пенцака, который получил ранение на фронте и едва не потерял нижнюю конечность. За 5 месяцев лечения ему провели 10 операций.
Историю боевого медика рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра UNBROKEN в Facebook.
Андрей родом из Львовской области, но карьеру физического терапевта строил в Киеве. До полномасштабного вторжения он руководил реабилитационным направлением сети столичных медицинских центров. А его пациентами были защитники.
После начала войны Андрей присоединился к добровольческой организации парамедиков "Госпитальеры". Потом стал боевым медиком в составе 38-й отдельной бригады морской пехоты.
"Когда человек сталкивается с вызовом, у него есть два варианта: либо его принять и с мужеством преодолеть, либо спрятаться", - говорит Андрей.
В октябре прошлого года морпехи из подразделения Андрея форсировали Днепр на Херсонщине. Враг открыл по нашим защитникам минометный огонь.
"Мина сдетонировала в нескольких метрах от меня. В тот момент страха или боли я не почувствовал. Меня засыпало ветками и землей, так что первые секунды я не мог понять, что произошло. Был дезориентирован", - рассказывает боевой медик.
Когда же он очнулся, то понял, что не чувствует правой ноги до колена. Обломки вражеской мины буквально перебили концовку. Далее Андрей прошел длительное лечение в трех городах и в январе оказался во Львове в Центре UNBROKEN.
У Андрея повреждено ахилловое сухожилие - именно оно отвечает за сгибание и разгибание стопы и является самым крепким сухожилием в организме человека. Врачи центра провели два сложных реконструктивных вмешательства и пытаются сделать все, чтобы боевой медик смог полноценно ходить.
"Сначала мы пересадили кожу на сосудистой ножке, чтобы закрыть дефект раны и подготовить концовку ко второй операции - реконструкции ахиллова сухожилия. Во время следующего вмешательства мы взяли сухожилие из бедра пациента и пересадили его в поврежденный участок. И таким образом нам удалось восстановить перебитое сухожилие" , - рассказывает руководитель направления реконструктивной хирургии Центра UNBROKEN Игнат Герич.
Всего через пять месяцев после ранения Андрей перенес уже 10 операций. По словам врачей, боевой медик сейчас активно восстанавливается после последнего вмешательства.
"Наша главная цель - восстановить амплитуду движений конечности. Сейчас она полностью обездвижена, поэтому должны работать над ее мобильностью и увеличением силы мышц. Прогноз наших специалистов - положительный. Пациент будет полноценно ходить", - говорит физический терапевт Кристина Цап.
Добавим, что сам Андрей признается, что мечтает когда-нибудь снова заниматься любимым делом - физической реабилитацией.
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