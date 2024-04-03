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"Мріє мирно виховувати трьох дітей". Медики розчулили історією пораненого добровольця

Дніпро, Середа 03 квітня 2024 20:46
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"Мріє мирно виховувати трьох дітей". Медики розчулили історією пораненого добровольця Олексій пішов на фронт добровольцем (фото: Facebook/ Сергій Риженко)
Автор: Василина Копитко

Медики Дніпра врятували добровольця, який на фронті втратив руку та у важкому стані потрапив до лікарні. Зараз захисник почувається вже краще, але його чекає ще високотехнологічне протезування.

Історію захисника розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію генерального директора Дніпропетровської обласної клінічної лікарні ім. І. І. Мечникова Сергія Риженка у Facebook.

Історія захисника

37-річний Олексій родом із Новомосковська. Захисник має трьох дітей - двох синів та доньку. Сам зголосився захищати Україну від загарбників - пішов на фронт добровольцем.

"Тяжкі бої під Часовим Яром коштували йому втрати правиці. Ледь у свідомості доставили його до лікарні Мечникова. Лікарям вдалося стабілізувати стан, перелити кров та провести операцію", - розповідає Риженко.

Зараз Олексій почувається вже набагато краще. Зізнається, що в нього все добре і він радий, що його спасли.

Риженко також зазначив, що Олексій вже зміг поспілкуватись із Міністром охорони здоров'я Віктором Ляшком та Головою дніпропетровської військової адміністрації Сергієм Лисаком.

&quot;Мріє мирно виховувати трьох дітей&quot;. Медики розчулили історією пораненого добровольця&quot;Мріє мирно виховувати трьох дітей&quot;. Медики розчулили історією пораненого добровольцяОлексій мріє повернутися до мирного життя (фото: Facebook/ Сергій Риженко)

"Разом на обході з керівниками розв'язуємо питання логістики, зараз головне - створити потужну систему діагностики для поранених в лікарні Мечникова. Міністр разом з Головою області обіцяють максимально швидко вирішити це", - додає лікар.

Потужна реабілітація з найкращими спеціалістами дасть великий поштовх до відновлення та повернення додому Героя.

"В Олексія уже зовсім інші плани - як протезуватись, ліпити вареники та мирно жити, виховуючи дітей", - говорить Риженко.

Раніше ми розповідали історію воїна, який ледь вибрався із палаючого танку.

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