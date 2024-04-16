Переніс 10 операцій за 5 місяців. У Львові лікарі "ставлять на ноги" пораненого бойового медика

У Львові лікарі "ставлять на ноги" бойового медика 30-річного Андрія Пенцака, який отримав поранення на фронті й ледь не втратив нижню кінцівку. За 5 місяців лікування йому провели 10 операцій.

Історія бойового медика

Андрій родом із Львівщини, але кар’єру фізичного терапевта будував у Києві. До повномасштабного вторгнення він керував реабілітаційним напрямком в мережі столичних медичних центрів. А його пацієнтами були захисники.

Після початку великої війни Андрій доєднався до добровольчої організації парамедиків "Госпітальєри". А згодом став бойовим медиком у складі 38-ї окремої бригади морської піхоти.

"Коли людина стикається з викликом в неї є два варіанти: або його прийняти і з мужністю подолати, або сховатися", - каже Андрій.

Торік у жовтні морпіхи з підрозділу Андрія форсували Дніпро на Херсонщині. Ворог відкрив по наших оборонцям мінометний вогонь.

Андрій Пенцак і лікар Центру UNBROKEN Гнат Герич (фото: facebook.com/unbroken.ua)

"Міна здетонувала в кількох метрах від мене. В той момент страху або болю я не відчув. Мене засипало гілками та землею, тож перші секунди я не міг зрозуміти, що сталося. Був дезорієнтований", - розповідає бойовий медик.

Коли ж він прийшов до тями, то зрозумів, що не відчуває правої ноги до коліна. Уламки ворожої міни буквально перебили кінцівку. Далі Андрій пройшов тривале лікування в трьох містах і в січні опинився у Львів в Центрі UNBROKEN.

Андрій проходить реабілітацію у Центрі UNBROKEN (фото: facebook.com/unbroken.ua)

За 5 місяців лікування переніс 10 операцій

В Андрія пошкоджене ахіллове сухожилля - саме воно відповідає за згинання і розгинання стопи та є найміцнішим сухожиллям в організмі людини. Лікарі центру провели два складних реконструктивних втручання і намагаються зробити все, щоб бойовий медик зміг повноцінно ходити.

"Спершу ми пересадили шкіру на судинній ніжці, щоб закрити дефект рани та підготувати кінцівку до другої операції - реконструкції ахіллового сухожилля. Під час наступного втручання ми взяли сухожилля зі стегна пацієнта та пересадили його в пошкоджену ділянку. І таким чином нам вдалося відновити перебите сухожилля", - розповідає керівник напрямку реконструктивної хірургії Центру UNBROKEN Гнат Герич.

Бойовий медик переніс 10 операцій (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Загалом за п’ять місяців після поранення Андрій переніс уже 10 операцій. За словами лікарів, бойовий медик зараз активно відновлюється після останнього втручання.

"Наша головна мета - відновити амплітуду рухів кінцівки. Нині вона повністю знерухомлена, тож мусимо працювати над її мобільністю та збільшенням сили м'язів. Прогноз наших спеціалістів - позитивний. Пацієнт повноцінно ходитиме", - каже фізична терапевтка Христина Цап.

Додамо, що сам Андрій зізнається, що мріє колись знову займатися улюбленою справою - фізичною реабілітацією.

За прогнозом лікарів пацієнт повноцінно ходитиме (фото: facebook.com/unbroken.ua)