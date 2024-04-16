Перенес 10 операций за 5 месяцев. Во Львове врачи "ставят на ноги" раненого боевого медика

Во Львове врачи "ставят на ноги" боевого медика 30-летнего Андрея Пенцака, который получил ранение на фронте и едва не потерял нижнюю конечность. За 5 месяцев лечения ему провели 10 операций.

Историю боевого медика рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на публикацию Центра UNBROKEN в Facebook .

История боевого медика

Андрей родом из Львовской области, но карьеру физического терапевта строил в Киеве. До полномасштабного вторжения он руководил реабилитационным направлением сети столичных медицинских центров. А его пациентами были защитники.

После начала войны Андрей присоединился к добровольческой организации парамедиков "Госпитальеры". Потом стал боевым медиком в составе 38-й отдельной бригады морской пехоты.

"Когда человек сталкивается с вызовом, у него есть два варианта: либо его принять и с мужеством преодолеть, либо спрятаться", - говорит Андрей.

В октябре прошлого года морпехи из подразделения Андрея форсировали Днепр на Херсонщине. Враг открыл по нашим защитникам минометный огонь.

Андрей Пенцак и врач Центра UNBROKEN Игнат Герич (фото: facebook.com/unbroken.ua)

"Мина сдетонировала в нескольких метрах от меня. В тот момент страха или боли я не почувствовал. Меня засыпало ветками и землей, так что первые секунды я не мог понять, что произошло. Был дезориентирован", - рассказывает боевой медик.

Когда же он очнулся, то понял, что не чувствует правой ноги до колена. Обломки вражеской мины буквально перебили концовку. Далее Андрей прошел длительное лечение в трех городах и в январе оказался во Львове в Центре UNBROKEN.

Андрей проходит реабилитацию в Центре UNBROKEN (фото: facebook.com/unbroken.ua)

За 5 месяцев лечения перенес 10 операций

У Андрея повреждено ахилловое сухожилие - именно оно отвечает за сгибание и разгибание стопы и является самым крепким сухожилием в организме человека. Врачи центра провели два сложных реконструктивных вмешательства и пытаются сделать все, чтобы боевой медик смог полноценно ходить.

"Сначала мы пересадили кожу на сосудистой ножке, чтобы закрыть дефект раны и подготовить концовку ко второй операции - реконструкции ахиллова сухожилия. Во время следующего вмешательства мы взяли сухожилие из бедра пациента и пересадили его в поврежденный участок. И таким образом нам удалось восстановить перебитое сухожилие" , - рассказывает руководитель направления реконструктивной хирургии Центра UNBROKEN Игнат Герич.

Боевой медик перенес 10 операций (фото: facebook.com/unbroken.ua)

Всего через пять месяцев после ранения Андрей перенес уже 10 операций. По словам врачей, боевой медик сейчас активно восстанавливается после последнего вмешательства.

"Наша главная цель - восстановить амплитуду движений конечности. Сейчас она полностью обездвижена, поэтому должны работать над ее мобильностью и увеличением силы мышц. Прогноз наших специалистов - положительный. Пациент будет полноценно ходить", - говорит физический терапевт Кристина Цап.

Добавим, что сам Андрей признается, что мечтает когда-нибудь снова заниматься любимым делом - физической реабилитацией.

По прогнозу врачей пациент будет полноценно ходить (фото: facebook.com/unbroken.ua)