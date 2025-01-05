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Переможниця "Холостяка" натякнула на весілля з Тереном і назвала "красиву" дату (відео)

Інна Бєлєнь та Олександр Терен (фото: instagram.com/holostyakstb)
Автор: Поліна Іваненко

Волонтерка Інна Бєлєнь, яка стала переможницею 13 сезону "Холостяка", натякнула на весілля з Олександром Тереном. Дівчина вже будує плани на 2025 рік.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео, яким Бєлєнь поділилася в TikTok.

Як склалися стосунки Інни та Терена після фіналу

На пост-шоу проекту "Холостяк" Бєлень та Будько (прізвище ветерена) оголосили, що вони продовжили зустрічатися після реаліті. І виявилося, що Інна вже думає про весілля з Тереном.

На відео, яке дівчина "запостила" днями, вона стоїть біля новорічної ялинки та показує обручку на безіменному пальці. Після фіналу Інна не одразу почала носити подарунок від Терена, адже чекала, поки випуск вийде в ефір, аби витримати інтригу.

Переможниця "Холостяка" показала обручку (скріншот)

Нині ж вона вже може похизуватися прикрасою. І, як натякнула Інна, вона не просто так носить обручку. 

Бєлєнь зазначила, що їй подобається "красива" дата - 25. 05. 2025. При цьому на відео вона наклала пісню "Low Life", яку виконують Future feat. The Weeknd. Дівчина обрала уривок, де йдеться: "Sniper, sniper, sniper, sniper, sniper. Wifey, wifey, wifey, wifey, wifey". 

Бєлєнь натякнула на весілля з Тереном (скріншот)

Ця пісня вже "завірусилася" в TikTok саме як трек для дівчат, які хизуються обручками та тим, що їм освідчилися. І тому натяк від Інни коментатори одразу ж зрозуміли. 

 

 

Окрім цього, Інна вже розкрила більше деталей щодо свого життя з Тереном. Виявилося, нині "Холостяк" та його обраниця "живуть на 2 квартири".

"В обох ключі від кожної квартири. Бо потрібен свій простір, тим паче з графіком Саші", - пояснила Інна.

Інна розповіла, чи живе вона з Тереном (скріншот)

 
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