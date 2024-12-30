Переможниця "Холостяка" натякнула, чи лишилася разом з Тереном після фіналу

Так, після фіналу головний герой романтичного реаліті несподівано змінив імідж. Ветеран показався у соцмережах з коротко підстриженим волоссям.

У мережі одразу почали пліткувати про те, що новий імідж Олександра може вказувати на його розрив з Інною.

Олександр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Згодом Терен відреагував на коментарі з цього приводу і запевнив: його нова зачіска аж ніяк не пов’язана зі змінами в особистому житті.

Тим часом переможниця "Холостяка" ще більше заінтригувала користувачів мережі.

Вона опублікувала у stories мем зі словами "Коли він підстригся і ти закохалася у нього ще більше".

Скріншот

Коментуючи відео, Бєлєнь посміялася і сказала, що їй ця ситуація знайома.

Таким чином вона натякнула на продовження стосунків з Олександром після закінчення шоу.

Зазначимо, що після фіналу дівчина також неабияк змінилася. Вона помітно схудла, а також наростила волосся. Відповідними світлинами Бєлєнь поділилася у соцмережах.